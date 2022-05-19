Європарламент підтримав створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії і її союзників

Європарламент підтримав необхідність створення спеціального міжнародного трибуналу з розслідування воєнних злочинів Росії та її союзників проти України.

У своїй резолюції він просить Європейський союз якомога швидше надати всі необхідні ресурси, адміністративну, слідчу та матеріально-технічну підтримку для створення цього трибуналу.

Європарламент вважає, що розслідування і подальше судове переслідування воєнних злочинців має стосуватися не лише всього персоналу російських збройних сил, а й усіх урядовців, причетних до цієї війни.

Крім цього, європарламентарі наголошують, що ЄС має діяти швидко, оскільки існує серйозний ризик того, що через бойові дії докази, пов'язані з воєнними злочинами, будуть знищені.

25 квітня заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов повідомив, що Україна вже підготувала проєкти відповідної нормативно-правової бази і статутних документів для якнайшвидшого запуску роботи спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії Росії проти України та проводить консультації з державами-партнерами, міжнародними організаціями, щоб визначити оптимальний формат заснування і роботи трибуналу.

Масові випадки загибелі цивільних були зафіксовані не лише на Київщині. Наприклад, супутник зафіксував не одну братську могилу поблизу Маріуполя.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.