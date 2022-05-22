«Ядерний тероризм». Чи піде електрика із захопленої РФ Запорізької АЕС до окупованого Криму?

Що заявив віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін з приводу захопленої російськими військовими Запорізької атомної електростанції? Як працює ЗАЕС під тиском окупантів? Чи зможе Росія налагодити постачання електроенергії з Запорізької АЕС до окупованого Криму і на свою територію? Це з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін , який 17 і 18 травня побував на окупованій частині півдня України, запропонував Україні купувати електроенергію Запорізької атомної електростанції, яка зараз перебуває під контролем російських військових. За словами Хуснулліна, якщо Україна буде готова приймати електроенергію та оплачувати її, в такому випадку станція працюватиме для України. Якщо Україна не прийматиме такий варіант, тоді Запорізька АЕС працюватиме на Росію, – заявив Хуснуллін.

, який 17 і 18 травня побував на окупованій частині півдня України, запропонував Україні купувати електроенергію Запорізької атомної електростанції, яка зараз перебуває під контролем російських військових. За словами Хуснулліна, якщо Україна буде готова приймати електроенергію та оплачувати її, в такому випадку станція працюватиме для України. Якщо Україна не прийматиме такий варіант, тоді Запорізька АЕС працюватиме на Росію, – заявив Хуснуллін. У відповідь на заяву Хуснулліна в компанії «Укренерго» зазначили, що наразі Запорізька атомна електростанція перебуває в українській мережі, під контролем українських спеціалістів. Постачання електроенергії з українських електростанцій в Росію наразі фізично неможливе, – стверджують в «Укренерго». А будь-яку зміну ситуації на ЗАЕС в «Укренерго» вважатимуть «актом ядерного тероризму» .

. Голова компанії «Енергоатом» Петро Котін в інтревʼю «Новинам Приазов’я» також наголосив, що Запорізька атомна електростанція перебуває в українській енергосистемі, яка підключена до європейської, а не російської чи білоруської, а вироблена на станції електроенергія зараз технічно не може потрапити нікуди, крім української енергосистеми.

Спроба дестабілізувати ситуацію

Російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін зазначив: «Атомна електроенергія один з найдешевших видів, абсолютно конкурентоспроможна. Запитань, куди продати електроенергію, не буде». Про це він, зокрема, заявив після відвідин окупованого Мелітополя Запорізької області. За словами російського чиновника, Запорізька АЕС «працюватиме, всі робочі місця збережені».

Заяву російського чиновника в компанії «Укренерго» пояснили спробою «дестабілізувати переговори з Європейським союзом щодо відкриття експорту електроенергії з України».

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що нині на Запорізькій атомній електростанції працюють близько 11 тисяч співробітників, зарплату вони отримують у гривнях. Водночас озброєні російські військові перебувають на території АЕС і чинять тиск на її робітників, стверджує Орлов.

«Що стосується радіаційного фону, то він відповідає природному – тобто в нормі», – зазначив він.

За словами мера Енергодара, російські військові не висувають вимог до працівників Запорізької атомної електростанції, але постійно присутні на об'єкті: «Постійно присутні разом з генеральним директором та головним інженером, безпосередньо з ними вступають в контакт».



Дмитро Орлов також зазначив, що вся фінансово-розрахункова система Запорізької електростанції працює за українським законодавством.

Енергодар – це єдине місто, де діє станція, що тимчасово окупована

«Запорізька атомна станція працює як відокремлений підрозділ компанії «Енергоатом», центральний офіс якої розташований у місті Київ. Енергодар – це єдине місто, де діє станція, що тимчасово окупована, тому вся фінансово-розрахункова система проходить централізовано через Київ, тому зарплату отримують в гривнях», – пояснив Орлов.

Шанси Криму отримати електрику ЗАЕС

Підконтрольний Росії так званий «голова» Криму Сергій Аксьонов 18 травня в інтерв'ю місцевому телеканалу «Мілет» розповів, що плани з відновлення опор ліній електропередач, які були пошкоджені 2015 року, вже реалізуються. Він також розраховує на електропостачання за рахунок захопленої РФ ЗАЕС.

Незалежна експертка з питань ядерної енергетики Ольга Кошарна розповіла «Новинам Приазовʼя», що технічно Росія може налаштувати подачу електроенергії з Запорізької АЕС до окупованого Криму, але для цього потрібно відновити магістральну лінію електропередач від Каховської підстанції та інших підстанцій Херсонської області, що потребує часу.

Я думаю, одна із задач взяття в окупацію ЗАЕС, і вони ще хотіли паралельно Південноукраїнську АЕС, саме для того, щоб перемкнути їх на подачу на Крим

«Третина електроенергії виробленої на Запорізькій АЕС на двох блоках 1200 МВ в сумі йде на окуповані території, це Херсонська і Запорізька область. Зрозуміло, що грошей за електроенергію ринок не отримає з окупованих областей (окупованих частин областей – ред.). Я думаю, одна із задач взяття в окупацію ЗАЕС, і вони ще хотіли паралельно Південноукраїнську АЕС, саме для того, щоб перемкнути їх на подачу на Крим», – прокоментувала вона.



За словами Кошарної, якщо російські військові відключать енергоблоки Запорізької електростанції, на українську енергосистему це суттєво не вплине. Але робота енергоблоків є важливою для забезпечення власних потреб станції, зазначила експертка.

«Україна експортує в Польщу 210 МВ на годину, в Молдову, з якою ми синхронізовані одночасно разом з Європейською енергосистемою. У нас є можливості, об'єднана енергосистема працює стабільно. Тобто без цих 1200 МВ об'єднана енергосистема могла б працювати, але як підтримувати безпеку? Навіть на призупинених блоках – проблема. Бо там є свої потреби й краще, щоб було постачання електроенергії таке, ніж працювати на дизель-генераторах», – додала вона.



Кошарна також наголосила, що в Україні наразі надлишкові потужності за рахунок того, що дуже багато енергомістких підприємств зупинилися, наприклад, «Азовсталь» в Маріуполі, та інші великі підприємства.



«За даними «Укренерго» тільки за березень на 30% зниження відбулось, я вже не кажу про те, що через війну побутові споживачі ще не всюди підключили електроенергію, особливо в тих місцях, де були бої», – зазначила фахівчиня з ядерної енергетики.

«Все це марна річ»

Президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар зазначив, що «в Криму немає обсягу споживання», який міг би прийняти електроенергію, вироблену на Запорізькій АЕС. Сценарій, за яким електроенергія піде в Росію через окупований півострів, теж сумнівний, вважає експерт.

Варіант, що через Крим воно піде на Росію, це теж із розряду ненаукової фантастики

«У Криму такої потужності – 6 атомних енергоблоків – непотрібно, там нема такого споживання. На Крим вистачить одного максимум 2-х енергоблоків. То все це марна річ. Крім того, вони переробили конфігурацію кримської енергомережі за період окупації, тому варіант, що через Крим воно піде на Росію, це теж із розряду ненаукової фантастики. Звісно, можна років за п’ять, щоб попиляти федеральний бюджет, однак навряд чи це хтось буде робити», – вказує він.



Михайло Гончар вважає, що заяви російських чиновників стосовно Запорізької атомної електростанції робляться з метою інформаційного впливу.



«Це більше інформаційно-пропагандиські вкиди, що АЕС контролюється, персонал працює, електроенергія виробляється, готові вам, Україно, продавати. Так демонструють ніби добру волю, але говорити, що ми будемо купувати вкрадене у нас? Звичайно, ні», – наголосив він.

«З урахуванням того, що в нас відбулось падіння промислового виробництва, падіння енергетичного споживання, за прогнозами наш ВВП на 45% скорочується за рік, практично наполовину, відповідно енергоспоживання також падає. У нас є атомні енергоблоки, теплової генерації, які для нас достатні. Крім того, ми синхронізовані з електромережею ЄС. Якщо раптом виникатиме дефіцит, можемо покривати його звідти», – додав Гончар.

«Росатом» не в захваті»

Оглядач видання «Дзеркало тижня» Ігор Маскалевич розповів, що на Запорізькій атомній електростанції російські військові захопили також сховище ядерного палива.

«На Запорізькій станції лежить запас палива орієнтовно на рік роботи, він теж захоплений ними (росіянами – ред.). Наш державний регулятор точно не дасть дозвіл на зберігання ядерних відходів незрозуміло ким і тим паче збройними військами. Грубо кажучи, там буде дуже великий пакет порушень. «Росатом» не в захваті від того, що відбувається. Вони працюють як люди підневільні...» – каже Маскалевич.

Він також зазначив, що в «Росатому» купа міжнародних проєктів, а зараз вони входять в стан – «Ми терористи, захопили чужу станцію».

«Відповідно, усі їхні проєкти треба накривати червоним капелюхом, бо люди, які захопили атомну станцію, не можуть будувати атомну станцію в іншій країні», – пояснив Маскалевич.

Він також вказав на те, що якщо російські військові зупинять роботу Запорізької електростанції, запустити її в роботу буде складно. Крім того, у випадку зупинки АЕС, більшість жителів Енергодара опиняться без роботи.

«Для екології війна завжди створює великі ризики некерованих процесів. Тут не виключення. Якщо станція не буде працювати, місто стає непотрібним», – каже Маскалевич.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія спершу змогла взяти під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. 31 березня стало відомо, що російські загарбники залишили територію Чорнобильської атомної електростанції. Вони забрали з собою нацгвардійців, які перебували в полоні з моменту російського вторгнення 24 лютого.

Європейський союз 26 квітня закликав Росію вивести війська із Запорізької атомної електростанції.

Частина Запорізької області досі перебуває під окупацією російських військ. Енергодар та Запорізька АЕС перебувають під контролем російських військ.

2 травня очільник «Енергоатому» Петро Котін заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України підприємство уже зазнало збитків на 36 мільярдів гривень, а окупована ЗАЕС втратила за цей час 18 млрд гривень.