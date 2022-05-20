Протест в Енергодарі: війська РФ застосували «силові методи» до рятувальників

Російські війська застосували «силові методи» до рятувальників, які вийшли протест в окупованому Енергодарі, повідомив мер міста Дмитро Орлов.

«Відбувається побиття людей та пошкодження пожежно-рятувальної техніки», — написав Орлов в телеграмі.

Раніше мер Енергодара оприлюднив відео протесту рятувальників. Вони протестували проти викрадення російськими військовими свого керівника Віталія Трояна.



19 травня стало відомо про викрадення Віталія Трояна, його місце перебування наразі невідоме. Інформацію про викрадення в Енергодарі керівника місцевого управління ДСНС також підтверджують у своєму відеозведенні Сили оборони Запорізької області.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.

Енергодар та Запорізька АЕС перебувають під контролем російських військ.