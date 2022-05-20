В Енергодарі рятувальники вийшли на протест проти викрадення військами РФ свого керівника

В Енергодарі Запорізької області рятувальники вийшли на акцію протесту проти викрадення російськими військовими свого керівника Віталія Трояна. Про це повідомляє мер міста Дмитро Орлов.



На оприлюдненому в телеграмі очільника міста відео видно, що рятувальники вишукувалися разом зі спецтехнікою в центрі Енергодара біля тамтешнього палацу культури та увімкнути сигнали сирени.



19 травня стало відомо про викрадення Віталія Трояна, його місце перебування наразі невідоме.

«18 травня, приблизно в 12.00 окупанти приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук в кабінеті начальника 1 держаного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Після чого опечатали кабінет і вивезли його у невідомому напрямку! Як припускають працівники, окупанти пропонували керівнику загону розпочати роботу під прапорами рф», – повідомляв Дмитро Орлов.



Інформацію про викрадення у Енергодарі місцевого керівника ДСНС підтверджують і у своєму відеозведенні Сили оборони Запорізької області.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.

Енергодар та Запорізька АЕС перебувають під контролем російських військ.