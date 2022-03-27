В Енергодарі повідомляють про створення військами РФ власних органів влади

У Енергодарі, поряд з яким знаходиться Запорізька АЕС, російські військові створили власні органи міської влади. Про це повідомляє мер міста Дмитро Орлов.

«Офіційно повідомляємо, що створена сьогодні так звана «народна рада» на чолі з Андрієм Володимировичем Шевчиком немає жодного відношення до юрисдикції України», – зазначив Орлов.

24 березня Орлов повідомив про складання своїх повноважень більшістю депутатів Енергодарської міської ради «для недопущення використання їхніх голосів під примусом – для створення будь-яких незаконних «народних республік» на території м. Енергодар під керуванням країни-агресора».

3 березня війська РФ увійшли до Енергодару. Відтоді місто перебуває під контролем російських військових, мерія продовжила роботу з життєзабезпечення городян.