Більшість депутатів міськради Енергодару склали свої повноваження – мер міста

В місті Енергодар, поряд з яким розташована Запорізька АЕС, більшість депутатів міськради склали свої повноваження, повідомив мер міста Дмитро Орлов.

За його словами, про складання сповноважень заявили депутати від фракцій «Слуга народу», «Європейська солідарність», «За Майбутнє», «Нова політика» та частина депутатів «ОПЗЖ».

Точну кількість депутатів, які склалаи повноваження, Орлов не назвав.

«Це непросте, але виважене рішення депутати різних фракцій пояснюють неможливістю сумлінно та ефективно, в рамках чинного законодавства України, виконувати свої обов’язки. Саме в такі умови вони поставлені зараз, через місяць після початку війни. Для недопущення використання їхніх голосів під примусом – для створення будь-яких незаконних «народних республік» на території м. Енергодар під керуванням країни-агресора, а саме така тенденція з боку окупантів прослідковується в місті в останні дні, кожним особисто було ухвалене таке рішення», – повідомив Дмитро Орлов.

Він також додав, що фінансування захищених статей витрат (заробітна плата працівникам комунальних підприємств та бюджетної сфери, комунальні послуги) у Енергодарі і надалі буде здійснюватися за умови роботи Державного казначейства України.

3 березня війська РФ увійшли до Енергодару. Відтоді місто перебуває під контролем російських військових, мерія продовжила роботу з життєзабезпечення городян.