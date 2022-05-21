«Дурень думкою багатіє». В «Енергоатомі» відповіли на заяви РФ щодо Запорізької АЕС

Цього тижня російські ЗМІ з посиланням на віцепремʼєра РФ Марата Хуснулліна повідомили, що Росія готова продавати Україні електроенергію, яку виробляє захоплена окупантами Запорізька атомна електростанція. Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» поцікавився у керівника українського підприємства «Енергоатом» Петра Котіна, що він думає з приводу таких заяв з боку російської влади, та що відбувається зараз на захопленому підприємстві.

– Як «Енергоатом» та ви реагуєте на те, що заявив віцепрем’єр російського уряду Марат Хуснуллін під час візиту в окупований Мелітополь, що ЗАЕС буде працювати під контролем Росії та продавати електроенергію Україні?

Загарбники там контролюють фізичну безпеку, пропускають персонал на роботу й виводять цей персонал з роботи

Петро Котін: Я готовий навести вам лише українське прислів’я: «Дурень думкою багатіє». Це все, що я можу сказати з цього приводу. Запорізька атомна станція технічно працює під нашим контролем. Персонал там український, наш персонал. Загарбники там контролюють фізичну безпеку, пропускають персонал на роботу й виводять цей персонал з роботи.

Сама ЗАЕС технічно перебуває в українській енергосистемі, яка підключена зараз до європейської енергосистеми, не до російської чи білоруської. Тому технічно неможливо постачати із Запорізької атомної станції електроенергію в Росію на сьогодні. У будь-якому випадку, якщо ЗАЕС виробляє електроенергію, та потрапляє в енергосистему України. Їй просто нема куди піти по тих лініях, які контролюються нашим оператором енергосистем «Укренерго».

Атомна станція в будь-якому випадку буде видавати електроенергію в енергосистему України

Ба більше, атомну станцію не можна відключити, вона не може зупинитися повністю і не видавати електрику. У цьому випадку їй потрібно буде брати електрику від енергосистеми України, тому що атомній станції потрібно постійно охолоджувати ядерний матеріал, який на ній перебуває. А для цього потрібна електрика, щоб живити насоси (помпи – ред.), які, власне, і роблять це охолодження. Таким чином атомна станція в будь-якому випадку буде видавати електроенергію в енергосистему України, і частина цієї електроенергії залишатиметься на станції на власні потреби, щоб охолоджувати всі шість реакторів з паливом та шість басейнів витримки на ЗАЕС. Усе інше, що він (Марат Хуснуллін – ред.) верзе, – така ж нісенітниця, як і те, що вони постачатимуть у Крим електрику з ЗАЕС.



– Призначений РФ голова Криму Сергій Аксьонов каже про поновлення ЛЕП поблизу півострова, які були підірвані 2015 року, та можливість постачання із ЗАЕС електроенергії до Криму. Що ви скажете з цього приводу?

Якщо Криму зараз потрібна додаткова електрика, вони також не зможуть її взяти з Запорізької АЕС

– До того як Крим був захоплений Росією, там було споживання близько 600 мільйонів мегават-годин. Після того, як Росія захопила Крим, його перевели на живлення від Росії (2016 року запустили «енергоміст» на окупований півострів із Краснодарського краю – ред.). Весь цей час вони були забезпечені електрикою з Росії. Якщо їм зараз потрібна додаткова електрика, вони також не зможуть її взяти з Запорізької АЕС, бо частота, на якій зараз працює російська енергосистема, не збігається з частотою української енергосистеми, в якій перебуває ЗАЕС і в якій вона видає (електроенергію – ред.). Це технічно неможливо. Звичайно, можна поставити back to back connection, але це час та це дуже великі втрати. Наприклад, щоб побудувати лінію 400 кілометрів від Запорізької АЕС до Криму, це близько пів мільярда євро потрібно вкласти та два-три роки будувати цю лінію. Це по-перше. По-друге, атомна станція не може працювати на одну лінію.

Вона може працювати на декілька ліній (ЛЕП) – це за умовами безпеки роботи атомних електростанцій. Можна розказувати, що «на Луну полетимо, на Марс полетимо, взагалі – на Юпітер», але це нездійснене та зробити це неможливо.



– З окупаційними силами Росії співпрацює колишній співробітник «Енергоатому» пан Андрій Шевчик, якого окупанти призначили своїм «головою» Енергодара. Ви кажете, що в цілому на ЗАЕС працюють українці?

Попри те, що між собою вони дуже часто розмовляють російською мовою, це все одне – український персонал та українські патріоти

– Так, працюють українці. І, в основному, там проукраїнський персонал. Попри те, що між собою вони дуже часто розмовляють російською мовою, це все одне – український персонал та українські патріоти. Там є, звичайно, колаборанти. Де їх немає?! Але це дуже невеликий відсоток. Ми вчора зустрічалися в цьому кабінеті з мером міста Енергодара Дмитром Орловим, я йому сказав, що, за моєю оцінкою, з персоналу атомної станції (а це одинадцять тисяч людей), може, 50 осіб якось співпрацюють з Росією чи мають якісь думки про Росію. (Орлов сказав, що – ред.) в Енергодарі навіть менше. Тобто там усі їх ненавидять, цих російських орків, цих російських загарбників (окупаційні сили – ред.).

Цей Шевчик – так, прийшов із ЗАЕС, працював там на дуже низькій посаді, потім зробив кар’єру – його просунули зі слюсаря до технолога. Також не дуже велике досягнення для технаря. Він робить такі заяви, які нічого спільного не мають із технологією станції, які показують, що він нічого не тямить ані в технології, ні в політиці, раз він пішов колаборантом.



– Чи є план повернення Запорізької АЕС під повний контроль України та «Енергоатому»? Як це буде відбуватися?

Якщо буде взятий українською армією Херсон, після цього загарбники самі побіжать з Енергодара

– Це буде залежати від успіхів наших збройних формувань, збройних сил взагалі, від успіхів у війні нашої (української – ред.) армії і наших військових. Фактично Енергодар та Запорізька АЕС розташовані на півострові, який вдається в Каховське водосховище. Якщо відрізати їх (російські окупаційні сили – ред.) з півдня від Криму, від Херсона, якщо буде взятий (українською армією – ред.) Херсон, після цього, я думаю, загарбники самі побіжать з Енергодара, тому що вони перебуватимуть під загрозою відрізання від своїх кримських «побратимів». Таким чином там потрібно зробити оточення навколо Енергодара, і вони вийдуть.



– За вашою інформацією, скільки зараз росіян перебуває на ЗАЕС та контролює її?

Те, що перебуває на станції, дуже небезпечне, тому що там є і вибухівка, і зброя

– На ЗАЕС перебуває до 500 осіб – це військові. Та до 50 одиниць важкої військової техніки – це танки, БМП та вантажівки для перевезення персоналу та зброї (військового персоналу, маю на увазі). З броньованими будками на цих вантажівках – «Уралах». Те, що перебуває на станції, дуже небезпечне, тому що там є і вибухівка, і зброя. І якщо навіть випадково станеться вибух, то це може пошкодити, в тому числі ядерний матеріал. Взагалі заборонено зберігати на таких об’єктах, як атомна станція, вибухівку, але вони це роблять.



У самому місті – до півтори тисячі людей, ще багато важкої техніки. Але вони не постійно там перебувають, й останнім часом ми помічаємо, що кількість їх (російських військових – ред.) на станції та в місті зменшується. Вчора загарбники викрали командира пожежної частини (Віталія Трояна – ред.) – його десь закрили або вивезли кудись. І сьогодні на центральну площу Енергодара усі пожежники вивезли всі свої пожежні автомобілі на знак протесту, щоб загарбники повернули командира. Там був великий протест в Енергодарі, був розгін цього протесту.



– Чи є інформація, чому його викрали, як це сталося?

Перевіряють мобільні телефони на наявність українського контенту. У кого знаходять, того забирають, б’ють, тортури застосовують

– До нього прийшли й забрали. Вони (російські військові – ред.) там перевіряють мобільні телефони на наявність українського контенту. У кого знаходять, того забирають, б’ють, тортури застосовують. Деякі люди повертаються через день, два вже зі зламаною психікою. Після тортур чого ж чекати ще?! А деяких людей вивозять, і ми не знаємо, де вони знаходяться. У деяких випадках людей після цього знаходили або в Російській Федерації, або на території ОРДЛО, або на території Криму. Тому його (Віталія Трояна – ред.) забрали з невідомих причин. Ми думаємо, що він відмовився співпрацювати з ними й заявив проукраїнську позицію, – його забрали. Сьогодні також забрали його заступника після цієї акції, яку вони там провели на центральній площі міста Енергодар.

– Скільки співробітників «Росатому» зараз перебуває на ЗАЕС?



– Від 10 до 15 осіб їх перебуває. Не можу сказати точно, тому що навіть наш персонал, який працює, не знає. Вони (співробітники «Росатому» – ред.) ховаються там у кризовому центрі. Звідти практично не виходять, запрошують і отримують там інформацію про роботу станції: де та які схеми, де та які інструкції. І все: більше з ними практично немає зв’язку, немає контакту. Відомо, що там (Андрій – ред.) Горбачов – це головний інженер Ростовської станції – керує ними. Вони там живуть, вони там сплять, вони там їдять і перебувають у кризовому центрі.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники залишили територію Чорнобильської атомної електростанції. Вони забрали з собою нацгвардійців, які перебували в полоні з моменту російського вторгнення 24 лютого.

Європейський Союз 26 квітня закликав Росію вивести війська із Запорізької атомної електростанції.

Частина Запорізької області досі перебуває під окупацією російських військ. Енергодар та Запорізька АЕС перебувають під контролем російських військ.

2 травня очільник «Енергоатому» Петро Котін заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України підприємство уже зазнало збитків на 36 мільярдів гривень, а окупована ЗАЕС втратила за цей час 18 млрд гривень.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало 8189 випадків загибелі чи поранення цивільних людей в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії: 3838 загиблих і 4351 поранений. Це дані від 24 лютого до півночі 19 травня. Реальні цифри – значно вищі, наголошують в ООН.