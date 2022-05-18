Посольство США відновило роботу у Києві

Посольство США відновило в середу роботу в Києві – більш ніж через три місяці після того, як призупинило її через загрозу російського вторгнення в Україну.

Американські дипломати покинули столицю України 14 лютого, за 10 днів до російського вторгнення. Роботу посольства облаштували у Львові. Після початку широкомасштабної війни на певний час американські дипломати виїхали до Польщі, проте частина працівників посольства приїжджала до Львова, щоб вирішувати нагальні завдання.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін 2 травня повідомила, що до кінця місяця посольство США може повернутися працювати до Києва, якщо дозволить безпекова ситуація. Крістіна Квін повернулася до Києва 9 травня.

У квітні-травні до Києва повернулися дипломати низки країн, які раніше залишили столицю України.

Над будинком посольства США в середу знову замайорів державний прапор США. Поки що у Києві працюватиме обмежена кількість дипломатів. Очікується, що вона поступово збільшуватиметься.