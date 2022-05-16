Озброївшись фарбами художники-муралісти висловлюють своє ставлення до війни, яку веде Росія проти України. Деякі створюють мурали, а поруч розміщують QR-код для допомоги українській армії або біженцям.
Попри критиків, які розцінюють вуличний живопис як ознаку занепаду мистецтва, творці муралів стверджують, що це демократична форма мистецтва, яка дає голос тим, чиї голоси не чують. Якщо все зроблено правильно, то це може підвищити поінформованість людей про соціальні, політичні та екологічні проблеми і спонукати їх діяти, вважають художники.
Мистецтво проти війни: вуличні художники з усього світу висловлюють підтримку Україні (фотогалерея)
Озброївшись фарбами художники-муралісти висловлюють своє ставлення до війни, яку веде Росія проти України. Деякі створюють мурали, а поруч розміщують QR-код для допомоги українській армії або біженцям.