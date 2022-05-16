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Мистецтво проти війни: вуличні художники з усього світу висловлюють підтримку Україні (фотогалерея)

Озброївшись фарбами художники-муралісти висловлюють своє ставлення до війни, яку веде Росія проти України. Деякі створюють мурали, а поруч розміщують QR-код для допомоги українській армії або біженцям.

Попри критиків, які розцінюють вуличний живопис як ознаку занепаду мистецтва, творці муралів стверджують, що це демократична форма мистецтва, яка дає голос тим, чиї голоси не чують. Якщо все зроблено правильно, то це може підвищити поінформованість людей про соціальні, політичні та екологічні проблеми і спонукати їх діяти, вважають художники.

Мурал &laquo;Дитина війни&raquo; вуличного художника, відомого як Hijack, у&nbsp;Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). &laquo;Коли дорослі ведуть війну, страждають діти. Ця війна в Європі спричинила кризу біженців. Майже 10 мільйонів людей вимушені тікати від бомб Путіна&raquo;, &ndash; каже художник.&nbsp;
1 Мурал «Дитина війни» вуличного художника, відомого як Hijack, у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). «Коли дорослі ведуть війну, страждають діти. Ця війна в Європі спричинила кризу біженців. Майже 10 мільйонів людей вимушені тікати від бомб Путіна», – каже художник. 
Мурал у Римі (Італія), намальований художницею Laika до 8 березня. На традиційній хресній ході перед Великоднем під головуванням папи Римського Франциска, хрест несли українка та&nbsp;росіянка, які уже два десятиліття живуть в Італії.&nbsp;На&nbsp;думку Ватикану, це&nbsp;символізувало примирення народів. Це викликало несприйняття в Україні, зокрема і серед духовенства, оскільки &laquo;жертва не може примиритися з катом, який її убиває&raquo;.
2 Мурал у Римі (Італія), намальований художницею Laika до 8 березня. На традиційній хресній ході перед Великоднем під головуванням папи Римського Франциска, хрест несли українка та росіянка, які уже два десятиліття живуть в Італії. На думку Ватикану, це символізувало примирення народів. Це викликало несприйняття в Україні, зокрема і серед духовенства, оскільки «жертва не може примиритися з катом, який її убиває».
Художники Джуліано Тріндаде та Корі Метті з Valence Projects стоять перед своїм спільним муралом &laquo;Україні з любов&#39;ю&raquo; у Лос-Анджелесі 8 травня. Метті сказала Радіо Свобода, що хотіла зобразити символ надії, коли голуби забирають владу Путіна. &laquo;Я думаю, що будь-яке мистецтво може змінити ситуацію&raquo;,&nbsp;&ndash; сказала вона. &laquo;Це змушує глядачів думати про поточну ситуацію, змінювати погляди і навіть спонукати людей діяти&raquo;. На цій конкретній фресці є QR-код, який відправляє до створеного Національним банком України фонду підтримки української армії. &laquo;Важливо надати людям можливість бути активними. Гарне мистецтво змушує вас думати, але велике мистецтво змушує вас діяти&raquo;,&nbsp;&ndash; сказала Метті.
3 Художники Джуліано Тріндаде та Корі Метті з Valence Projects стоять перед своїм спільним муралом «Україні з любов'ю» у Лос-Анджелесі 8 травня. Метті сказала Радіо Свобода, що хотіла зобразити символ надії, коли голуби забирають владу Путіна. «Я думаю, що будь-яке мистецтво може змінити ситуацію», – сказала вона. «Це змушує глядачів думати про поточну ситуацію, змінювати погляди і навіть спонукати людей діяти». На цій конкретній фресці є QR-код, який відправляє до створеного Національним банком України фонду підтримки української армії. «Важливо надати людям можливість бути активними. Гарне мистецтво змушує вас думати, але велике мистецтво змушує вас діяти», – сказала Метті.
Школярі у Барселоні проходять повз мурал художника TVBOY. Дівчинка, зображена на фресці, домальовує у букві О слова HOPE (з англ. надія) символ, розроблений для британського руху за ядерне роззброєння у 1958 році, відомий як &laquo;Знак миру&raquo;. Іспанія, 9 травня 2022 року
4 Школярі у Барселоні проходять повз мурал художника TVBOY. Дівчинка, зображена на фресці, домальовує у букві О слова HOPE (з англ. надія) символ, розроблений для британського руху за ядерне роззброєння у 1958 році, відомий як «Знак миру». Іспанія, 9 травня 2022 року
Жінка проходить повз графіті художника Володимира Овчиннікова у російському Боровську, що за 100 км від Москви. 14 квітня 2022 року. Інженер на пенсії, Овчинніков десятиліттями малював мурали на будівлях у своєму містечку, але з початку широкомасштабної війни Росії проти України зрозумів, що його малюнки не всім подобаються. Як от це зображення українки і росіянки, що символізує дружбу між народами.&nbsp;&nbsp;
5 Жінка проходить повз графіті художника Володимира Овчиннікова у російському Боровську, що за 100 км від Москви. 14 квітня 2022 року. Інженер на пенсії, Овчинніков десятиліттями малював мурали на будівлях у своєму містечку, але з початку широкомасштабної війни Росії проти України зрозумів, що його малюнки не всім подобаються. Як от це зображення українки і росіянки, що символізує дружбу між народами.  
Зображення президента Росії Володимира Путіна із власним трупом н руках. Робота Станіслава Біловського. Софія,&nbsp;Болгарія
6 Зображення президента Росії Володимира Путіна із власним трупом н руках. Робота Станіслава Біловського. Софія, Болгарія
Мурал, створений колективом LBWS у Одесі, який у жартівливій манері зображає ЗСУ України, яких в українських соцмережах ще називають&nbsp;&laquo;котики&raquo;.
7 Мурал, створений колективом LBWS у Одесі, який у жартівливій манері зображає ЗСУ України, яких в українських соцмережах ще називають «котики».
&laquo;Путін відриває голову голубу миру&raquo;. Мурал невідомого художника у Ліоні. Франція, 22 березня
8 «Путін відриває голову голубу миру». Мурал невідомого художника у Ліоні. Франція, 22 березня
Мурал під назвою &laquo;Одягни мене для битви&raquo; вуличного художника Bandit у Лос-Анджелесі, 21 березня. Bandit, який зазвичай зосереджується на проблемах корінних американців, докладно розповів, що ця робота є побічним продуктом картини Емануеля Лойце, на якій Джордж Вашингтон перетинає річку Делавер з Континентальною армією в 1776 році. На своїй сторінці в Instagram він написав: &laquo;Мені більше подобається ця нова версія. Ми підтримуємо Україну&raquo;
9 Мурал під назвою «Одягни мене для битви» вуличного художника Bandit у Лос-Анджелесі, 21 березня. Bandit, який зазвичай зосереджується на проблемах корінних американців, докладно розповів, що ця робота є побічним продуктом картини Емануеля Лойце, на якій Джордж Вашингтон перетинає річку Делавер з Континентальною армією в 1776 році. На своїй сторінці в Instagram він написав: «Мені більше подобається ця нова версія. Ми підтримуємо Україну»
Жінка проходить повз мурал у Празі (Чехія), який символізує українських дітей, які вимушені ховатися від російських бомб та ракетних обстрілів.&nbsp; Казахський художник Дмитро Проскін, відомий під псевдонімом ChemiS, сказав Радіо Свобода, що українці, які бачили це зображення, надсилають йому повідомлення із вдячністю. Він додав: &laquo;Тому моя головна мета&nbsp;&ndash; показати українцям нашу підтримку&nbsp;&ndash; досягнута&raquo;.
10 Жінка проходить повз мурал у Празі (Чехія), який символізує українських дітей, які вимушені ховатися від російських бомб та ракетних обстрілів.  Казахський художник Дмитро Проскін, відомий під псевдонімом ChemiS, сказав Радіо Свобода, що українці, які бачили це зображення, надсилають йому повідомлення із вдячністю. Він додав: «Тому моя головна мета – показати українцям нашу підтримку – досягнута».
Путіна в образі лиходія з книги Джоан Роулінг про Гаррі Поттера &ndash;&nbsp;Лорда Волдеморта. Мурал у Познані (Польща) намалював вуличний художник Кавуарт. &nbsp;
11 Путіна в образі лиходія з книги Джоан Роулінг про Гаррі Поттера – Лорда Волдеморта. Мурал у Познані (Польща) намалював вуличний художник Кавуарт.

 
Малюнок SOS художника Гаррі Греба, нещодавно створений у Римі. Греб сказав Радіо Свобода, що кожен має зробити так, щоб його голос був почутий, і що зброя ніколи не повинна використовуватись для вирішення проблем. &laquo;Я не знаю, чи може моє мистецтво щось змінити, точно не самотужки&raquo;,&nbsp;&ndash; сказав він. &laquo;Але разом, можливо, ми зможемо&raquo;
12 Малюнок SOS художника Гаррі Греба, нещодавно створений у Римі.

Греб сказав Радіо Свобода, що кожен має зробити так, щоб його голос був почутий, і що зброя ніколи не повинна використовуватись для вирішення проблем. «Я не знаю, чи може моє мистецтво щось змінити, точно не самотужки», – сказав він. «Але разом, можливо, ми зможемо»
Жінка проходить повз зображення Путіна, яке висить біля посольства Росії у Бухаресті. Румунія, 29 квітня. &laquo;Спеціальна художня операція&raquo; &ndash; так називається виставка стріт-арту, де представлені роботи українських та румунських художників
13 Жінка проходить повз зображення Путіна, яке висить біля посольства Росії у Бухаресті. Румунія, 29 квітня.

«Спеціальна художня операція» – так називається виставка стріт-арту, де представлені роботи українських та румунських художників
Вуличний художник Тодд Гудман, відомий як 1GoodHombre, стоїть перед зображенням президента України Володимира Зеленського.&nbsp; автоматами в руках, Санта-Моніка, Каліфорнія,&nbsp;21 березня 2022 року. Гудман відмовився від анонімності, ризикуючи арештом та штрафами за неліцензовану роботу зі збору коштів для українських біженців. Гудман сказав Радіо Свобода, що його роботи&nbsp;&ndash; заява про мирний ненасильницький опір неконтрольованій агресії та насильству Путіна в Україні. &laquo;Я гадки не маю, чи може моя робота фізично щось змінити, окрім, можливо, зміни почуття безнадійності та страху на почуття надії та хоробрості перед лицем зла&raquo;
14 Вуличний художник Тодд Гудман, відомий як 1GoodHombre, стоїть перед зображенням президента України Володимира Зеленського.  автоматами в руках, Санта-Моніка, Каліфорнія, 21 березня 2022 року.

Гудман відмовився від анонімності, ризикуючи арештом та штрафами за неліцензовану роботу зі збору коштів для українських біженців. Гудман сказав Радіо Свобода, що його роботи – заява про мирний ненасильницький опір неконтрольованій агресії та насильству Путіна в Україні. «Я гадки не маю, чи може моя робота фізично щось змінити, окрім, можливо, зміни почуття безнадійності та страху на почуття надії та хоробрості перед лицем зла»

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