Мистецтво проти війни: вуличні художники з усього світу висловлюють підтримку Україні (фотогалерея)

3 Художники Джуліано Тріндаде та Корі Метті з Valence Projects стоять перед своїм спільним муралом «Україні з любов'ю» у Лос-Анджелесі 8 травня. Метті сказала Радіо Свобода, що хотіла зобразити символ надії, коли голуби забирають владу Путіна. «Я думаю, що будь-яке мистецтво може змінити ситуацію», – сказала вона. «Це змушує глядачів думати про поточну ситуацію, змінювати погляди і навіть спонукати людей діяти». На цій конкретній фресці є QR-код, який відправляє до створеного Національним банком України фонду підтримки української армії. «Важливо надати людям можливість бути активними. Гарне мистецтво змушує вас думати, але велике мистецтво змушує вас діяти», – сказала Метті.