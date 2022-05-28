«Ми – нація хоробрих». Історії чотирьох митців, які на фронті і в тилу допомагають Україні під час війни з Росією

Коли говорять гармати, служителі муз не сидять, склавши рук. На передовій вони воюють і рятують поранених, у тилу – волонтерять для української армії й цивільних. Радіо Свобода записало історії українців, діячів культури та мистецтв, які допомагають своїй країні з перших днів повномасштабної війни. Найстаршому митцеві – 70 років, найменшій – тільки шість.

Народний артист Росії, який волонтерить для України

Володимир Назаров – відомий російський артист, композитор та режисер. Він народився і виріс в Україні, у Новомосковську на Дніпропетровщині, але 40 років пропрацював у Москві. Повернувся на батьківщину 2016 року через політичні мотиви: його доброго товариша Бориса Нємцова вбили, а його театр і він сам, відомий своїми проукраїнськими висловлюваннями, зазнали переслідувань.

В Україні Володимир Назаров кілька років пропрацював художнім керівником оперного театру в Дніпрі. В Росії його таврували «зрадником», каже Назаров.

«Я не «зрадник»! Я повернувся до України, це моя історична батьківщина… Ні я, ніхто з нашої родини не голосував за Путіна. Коли він прийшов до влади – сталося горе і для Росії, і для всього світу. Росіяни пропустили момент, коли Путіна можна було скинути. А зараз там на повну працює репресивна машина. Якщо навіть людина вийшла на вулицю з плакатом «Миру мир!», її зразу хапають і саджають», – каже він.

Я їм написав у коментарях: «Коли говорять гармати, музи – мовчать. Принаймні – мовчать! А не біжать попереду паровоза лизати зад…»

Колеги з Росії реагують на війну в Україні по-різному, констатує Назаров.

«Те, коло, з яким я спілкувався раніше, лишилося вірним демократичним принципам. Це люди, яких виростив і надихав своїм прикладом Борис Нємцов. Але публічні колеги – артисти – показали себе некрасиво. Я не беру до уваги Андрія Макаревича чи Бориса Гребенщикова, я про інших – Бабкіна, Газманов, Лєпс та інші.

Вони створили якусь «асоціацію». Я їм написав у коментарях: «Коли говорять гармати, музи – мовчать. Принаймні – мовчать! А не біжать попереду паровоза лизати зад…». Артисти, загалом люди мистецтва, ніколи не стоять на боці війни, це неприйнятний стан душі для артиста. Тим більше – щодо України, куди вони всі їздили на гастролі, де їх так тепло приймали. Зовні наче нормальні, освічені люди повторюють явну нісенітницю – про бандерівців, нацистів. Виходить: якщо Росію любиш – це патріотизм, а якщо Україну – то це нацизм», – розказав митець Радіо Свобода.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну застало Володимира Назарова в Киргизстані. Там він планував покататися з друзями на лижах і відсвяткувати свій ювілей – 24 лютого йому виповнилося 70 років.

«О п’ятій ранку за Києвом мені подзвонили й сказали, що почалася війна. У Киргизії вже був повномасштабний день. Я не дуже здивувався. Я був з тих людей, хто знав, що Путін нападе. Але чим довше цього не було, тим частіше пробігала думка: а раптом я помиляюся?.. Це була справа часу – коли Путін нападе на незалежну Україну, яка сміє жити інакше й обирати демократичний шлях» – сказав Володимир Назаров.

Виходить: якщо Росію любиш – це патріотизм, а якщо Україну – то це нацизм

Після 24 лютого артист повернувся до України й попросився до тероборони. Йому відмовили – з міркувань про його ж власну безпеку. Тоді він почав волонтерську діяльність – збирати й доправляти гуманітарну допомогу українській армії. Також Володимир Назаров під егідою фонду «За Луганщину» організовував концерти на підтримку України в Іспанії.

«У Європі потрішечки починають стомлюватися від України. Європа нас приймає чудово, але люди є люди, і вони стомлюються. А нам від війни стомлюватися не можна», – впевнений Володимир Назаров.

Народний артист Росії каже: він вірить у силу українців і в перемогу України.

«Очікуваного для Путіна скорого «параду перемоги» не вийшло, а вийшло інше – він отримав по зубах. Я знав, що так буде, що моя країна буде оборонятися, що ми піднімемо рук і не здамося. Я захоплений нашою армією! Для мене, людини літнього віку, це духовний подарунок: я ще раз переконався, що ми незламна нація, що ми – козаки. Красива метафора виявилася істинною правдою, ми – нація хоробрих, гідних і чесних людей», – сказав Володимир Назаров.

Зараз Володимир Назаров планує організовувати концерти для підтримки бойового духу української армії.

Кінорежисер, який евакуйовує поранених

Кінорежисер Євген Тітаренко – автор кількох документальних фільмів про війну в Україні. Один із найвідоміших – «Війна заради миру» («War for Peace»), створений на основі 120 годин документального матеріалу, який Євген назнімав під час роботи парамедиком у батальйоні «Госпітальєри» в 2014–2015 роках. Стрічку мали презентувати на міжнародному фестивалі «Артдокфест-2017» у Москві, однак потім її показ заборонили.

Зараз Євген знову на передовій – і знову займається евакуацією поранених разом з «Госпітальєрами». Спершу працювали на київському напрямку, потім – на харківському, розповів Радіо Свобода доброволець.

Різниця є: якщо 2014-2015 року це були позиційні бої, то зараз йде постійний рух фронту

«До 24 лютого я був готовий – всі речі зібрані. Я знав, що це відбудеться. Зразу ж відвіз родину на захід України і там зустрівся зі своєї групою, з якою ми працюємо зараз. Маючи досвід 2014-2015 років, я зараз розумію специфіку всієї роботи і те, як її можна покращувати на всіх ланках. Наша робота – це робота групою: три-чотири людини в групі.

Це і «швидка», яка стабілізує пораненого й доправляє до шпиталю, це і пікап, який доїздить туди, куди «швидка» не доїздить. Спершу мені було дивно, мені здавалася, що ми повернулися в 2014 рік... Але різниця є: якщо 2014-2015 року це були позиційні бої, то зараз йде постійний рух фронту. Ми маємо прогнозувати ситуацію. Коли штурмова група просувається – просуваємося і ми. Ось так це працює. На харківському напрямку ми були 22 дні. Було відчуття, що кожен день – як три. Скільки подій вміщалося в кожному дні», – сказав він.

Євген Тітаренко каже: про своє захоплення кінорежисурою зараз згадує не так часто. На виїзди не бере із собою ані відео-, ані фотоапаратуру – вони б тільки заважали. Водночас у нечасті хвилини перепочинку робить фотозамальовки й портрети побратимів.

«Я щось фотографую, щось – знімаю. Ще перед війною я сказав своїм підписникам на юутубі: «Окей, якщо я виживу, буде «War for Peace-2». Я думаю, зараз цей фільм був би на часі. Адже війна йде й на інформаційному фронті… Зокрема, потрібен і контент для закордону. Потрібно показувати, як виглядає війна зсередини. 2021 року вийшов мій документальний фільм «Евакуація» – про систему медичної евакуації в умовах війни. Але ми еволюціонуємо, ми змінюємося і, можливо, буде фільм, який дасть нові відповіді на ті питання. Зараз я також замислюються над використанням фотодокументалістики», – розказав він.

Художниця, яка малює «героїчних котиків»

Художниця з Дніпра Анна Тітова з Дніпра створює серію малюнків з котиками, які допомагають їй підтримувати армію. Її котики – це, власне, українці під час війни: бійці, медики, волонтери, капелани, мами з маленькими дітьми тощо. Каже: її надихають українські люди. Ідея з’явилася випадково в перші дні війни: свого першого котика вона намалювала тоді, коли її коханий поїхав вступати до тероборони.

Виявилося, що мої котики потрібні людям. Вони розходяться соціальними мережами, я дозволяю їх ставити на аватарки

Зараз усі її котики – а це кілька десятків робіт – продаються на міжнародній платформі Етсі. Частину коштів від продажів Анна віддає на підтримку українських військових. З початку повномасштабної війни намальовані пухнастики «заробили» на доброчинність понад 2 тисячі доларів.

«Виявилося, що мої котики потрібні людям. Вони розходяться соціальними мережами, я дозволяю їх ставити на аватарки. Але файли, які підготовлені для друку, я продаю на Етсі. За ці кошти я зараз можу існувати, утримувати родину, а також пересилати на ТрО та волонтерів армії, яких я знаю особисто», – розповіла художниця.

Зараз Анна працює над образами котиків – людей з інших країн, які допомагають Україні під час війни. Першими були котики з Польщі, США, Канади, Німеччини, Ізраїлю та Ірландії. Далі вона малює котиків, присвячених іншим країнам, каже Анна Тітова.

«У мене давно просили котиків, які допомагають українцям. Адже ми насправді не одні, нас підтримують. І мої підписники, і мої друзі просили саме малюнки, аби віддячити тим, хто допомагає», – сказала авторка.

Котики Анни також друкуються на сувенірній продукції, зокрема листівках, магнітах, футболках та шоперах. Художниця планує, що надалі її малюнки можуть бути використані в дизайні календарів, святкової атрибутики тощо.

6-річна вулична музикантка, яка збирає гроші на армію

Шестирічна дніпрянка Соломія Реут, аби допомагати українській армії, стала вуличною музиканткою. Вона збирає гроші на бронежилети для бійців грою на флейті. Дівчинка з чотирьох років виступає на сцені – співає в ансамблі. Також кілька місяців опановує флейту й фортепіано, розповідає її мама Ксенія Реут. Вона каже: вийти на вулицю з музичним інструментом було ідеєю самої дівчинки.

Ми були вражені реакцією людей. Багато людей підходили, дякували, клали гроші

«Я вирішила це робити, щоб більше супергероїв повернулися живими додому з перемогою!» – каже дівчинка.

Мати з донькою намалювали плакат і вирушили на центральну площу Дніпра. Почали на Великдень, 24 квітня. За перші два дні зібрали суму, необхідну для купівлі одного бронежилета. Потім – ще на два.

«Ми були вражені реакцією людей. Багато людей підходили, дякували, клали гроші. Першого разу ми простояли з нею півтори години на Європейській площі. і за цей час вона зібрала майже 5 тисяч гривень. Хтось плакав – особливо, коли Соломійка виконувала гімн. Вона займається флейтою в музичній школі менш як пів року. Гімн України розучила сама. І в той же вечір я виклала про це пост з відео й попросила людей долучитися, аби був хоч один бронік – 10 тисяч», – розповіла Ксенія Реут.

Зовсім скоро про юну музикантку дізналися в соцмережах, її показали по телебаченню. Тоді, каже Ксенія Реут, був справжній бум – люди з різних міст України й з-за кордону стали скидати їй на картку кошти. Так вони назбирали близько 120 тисяч гривень. Цього вистачило на п’ять бронежилетів й велику партію ліків.

«До нас звернулися хлопці-бійці з Зеленодольська на Криворіжжі – я сама звідти – і попросили аптечки, турнікети та ліки для першої допомоги. Й ми закупили це туди. Також нам багато чого передали литовські волонтери – тепловізор, кілька бронежилетів, шоломи. Мій чоловік разом зі своїми друзями все це завантажили й повезли на передову. Також коштами, які назбирала Соломійка, ми долучилися до придбання дрона – дали на нього 30 тисяч гривень», – розповіла мама юної музикантки.

Ксенія каже: зараз медійна цікавість до її доньки трохи вщухла, але вони з Соломією продовжують виходити на вулицю і грати.

«Ми і далі будемо виходити на вулицю. Хлопцям ще багато чого потрібно. Ми побачили, що музика Соломійки не тільки допомагає збирати гроші, а й підбадьорює людей. Кожна людина, яка поклала гривню, дві, десять, розуміє, що вона долучена до допомоги. Ця справа потрібна й для виховання моєї доньки – вона має знати, що робить свій внесок у перемогу», – сказала Ксенія Реут.