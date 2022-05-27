В Україні створили спецфонд для збору коштів на відновлення знищеного армією РФ музею Сковороди

Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Харківською обласною військовою адміністрацію оголосили про відкриття фонду для збору коштів на відновлення зруйнованого армією РФ Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди. Як повідомив профільний міністр Олександр Ткаченко, до наповнення фонду планують залучити благодійників та міжнародних донорів.

«Наразі вже маємо попередні домовленості з низкою наших західних партнерів про те, що вони згодні давати кошти на відновлення музею. Наразі це єдиний варіант, аби відремонтувати його швидко, не затягуючи. Адже, як ми знаємо, час в даному випадку може лише погіршити зруйноване. В тому числі через погодні умови», – розповів Ткаченко.

Збір коштів буде публічним і контролюватиметься державою, каже Ткаченко. Поки що деталей, куди перераховувати кошти, немає.

За даними МКІП, наразі фахівці провели необхідні інспекційні дії та визначили перелік робіт, потрібних для відновлення музею.

7 травня стало відомо, що російські війська обстрілами зруйнували музей Григорія Сковороди у Сковородинівці на Харківщині. Тут в останні роки життя творив видатний український філософ Григорій Сковорода, тут він і похований. Поранень через обстріл зазнав чоловік, який наглядав за музеєм. Цього року виповнюється 300 років від дня народження Григорія Сковороди.