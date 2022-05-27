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Постановки та фейки російських воєнкорів

В Україні працюють десятки штатних російських воєнокорів та фрілансерів, які знімають картинку про війну, вигідну Кремлю. Семен Пегов став широко відомим після постановочного відео, на якому російські зенітники нібито збивають українські безпілотники. Воєнкор ВДТРК Олександр Сладков також відзначився кількома фейками в Україні, висвітлюючи війну. На відео він часто допитує українських військовополонених. Журналіст «Комсомольської правди» Олександр Коц не використовує нашивки «преса», носить форму російської армії і часто пересувається на бронетехніці.

Що показують російському глядачеві у російському телевізорі? Чи можливо цих так званих «журналістів» притягнути до відповідальності? І кого публіцист Віталій Портников назвав «мерзотником номер один» – Соловйова чи Кисельова?

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