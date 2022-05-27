ЗСУ повідомили про знищення ротно-тактичної групи армії РФ із технікою та живою силою

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що в результаті ударів по військах РФ на Херсонщині знищено російську ротно-тактичну групу із технікою та живою силою.

Згідно з повідомленням, це сталося завдяки групі літаків ударної авіації.

«Український МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25 Повітряних Сил Збройних сил України, які завдавали ударів по ворожих військах на Херсонщині. В результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою. На перехоплення українських штурмовиків з аеродрому Бельбек вилетів російський винищувач Су-35. Власне, його і зустрів український МіГ-29… Перехоплений радіобмін свідчить про те, що російський пілот катапультувався, а поблизу Херсона прогримів характерний вибух», – уточнили в Повітряних силах.

Про те, що український винищувач збив російський Су-35 над Херсонщиною вже повідомлялося сьогодні раніше.

Водночас військові додають, що на Харківщині військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади із ПЗРК «Перун» збили також російський бойовий вертоліт Ка-52 «Алігатор».

Про те, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили сьогодні також російський безпілотник типу «Орлан-10» повідомило Угруповання Об’єднаних сил.

Російська сторона про свої втрати у техніці не повідомляє.