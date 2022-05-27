Військові про ситуацію на Донбасі: 8 атак військ РФ відбито, у 5 зонах тривають бої

Угруповання Об’єднаних сил ввечері п’ятниці повідомляє, що на Донецькому і Луганському напрямках упродовж дня відбито вісім атак військ РФ, воденочас на п’яти локаціях бої ще тривають.

Згідно з повідомленням, уздовж усієї смуги оборони російська армія застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

«Окупанти обстріляли 49 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Лише на Донеччині зруйнували і пошкодили 22 цивільних об’єкта... В результаті цих обстрілів загинуло 3 цивільних особи, ще 5 зазнали поранень і травм різного ступеню тяжкості. Дані про загиблих, руйнування та пошкодження в Луганській області уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Військові кажуть: за добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили 5 російських танків ,10 одиниць бронетехніки, 4 автомобілі (один з них з боєкомплектом).

«Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у небі над Херсонщиною український винищувач збив російський Су-35.

Російська сторона про свої втрати у техніці не повідомляє.