Українські військові збили на Донбасі російський гелікоптер Ка-52 і крилату ракету

Угруповання Об’єднаних сил повідомило про втрати військ РФ упррдовж доби на Донецькому і Луганському напрямках.

«Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 12 атак ворога.Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили 1 танк, 5 артилерійських систем, 5 одиниць бойової броньованої техніки, 5 ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52, крилату ракету та безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.

Українські військові також повідомили, що російські загарбники обстріляли упродовж дня майже 50 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 60 цивільних об’єктів.

«В результаті цих обстрілів загинуло 9 цивільних осіб, ще 14 зазнали поранень і травм різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Раніше Генштаб ЗСУ також повідомив, що втрати особового складу російських військ з 24 лютого перевищили 29,5 тисяч.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Тим часом видання «Медіазона» і російська служба ВВС разом із командою волонтерів проаналізували публічні повідомлення про загибель станом на 20 травня щонайменше 2622 російських військових у масштабній війні проти України. До джерел належать повідомлення родичів, влади та ЗМІ.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.