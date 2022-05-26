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Втрати російської армії сягнули 29,6 тисячі осіб – дані Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу, близько 150 російських військових були ліквідовані за останню добу

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російських військових за часом повномасштабної агресії з 24 лютого.

За даними командування, були ліквідовані приблизно 29 600 військових особового складу російських збройних сил, з них 150 – за останню добу.

Крім того, Генштаб повідомив дані про втрати російської техніки:

  • 1 315 танків (+10)
  • 3 235 бойових броньованих машин (+22)
  • 617 артилерійських систем (+11)
  • 201 реактивна система залпового вогню
  • 93 засоби протиповітряної оборони
  • 206 літаків
  • 170 гелікоптерів
  • 502 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+11)
  • 114 крилатих ракет (+2)
  • 13 кораблів/катерів
  • 2 225 автомобілів та автоцистерн (+8)
  • 47 одиниць спеціальної техніки (+3)

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються», – зазначають у штабі.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

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7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Тим часом видання «Медіазона» і російська служба Бі-Бі-Сі разом із командою волонтерів проаналізували публічні повідомлення про загибель станом на 20 травня щонайменше 2622 російських військових у масштабній війні проти України. До джерел належать повідомлення родичів, влади та ЗМІ.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.

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