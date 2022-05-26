Втрати російської армії сягнули 29,6 тисячі осіб – дані Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російських військових за часом повномасштабної агресії з 24 лютого.
За даними командування, були ліквідовані приблизно 29 600 військових особового складу російських збройних сил, з них 150 – за останню добу.
Крім того, Генштаб повідомив дані про втрати російської техніки:
- 1 315 танків (+10)
- 3 235 бойових броньованих машин (+22)
- 617 артилерійських систем (+11)
- 201 реактивна система залпового вогню
- 93 засоби протиповітряної оборони
- 206 літаків
- 170 гелікоптерів
- 502 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+11)
- 114 крилатих ракет (+2)
- 13 кораблів/катерів
- 2 225 автомобілів та автоцистерн (+8)
- 47 одиниць спеціальної техніки (+3)
«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються», – зазначають у штабі.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
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7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
Тим часом видання «Медіазона» і російська служба Бі-Бі-Сі разом із командою волонтерів проаналізували публічні повідомлення про загибель станом на 20 травня щонайменше 2622 російських військових у масштабній війні проти України. До джерел належать повідомлення родичів, влади та ЗМІ.
Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.
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