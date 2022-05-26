Росія може використати катер українських ВМС біля Зміїного для провокацій – ОК «Південь»

Військово-морські сили Збройних сил України помітили один із українських малих броньованих артилерійських катерів біля острова Зміїного, повідомляє оперативне командування «Південь» на початку доби 26 травня.

«Поблизу острова Зміїний виявлено один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України, що був захоплений рашистами в Бердянську на початку вторгнення. Цілком імовірно, що ворог намагатиметься використати такий катер, ще й під українським прапором, в своїх провокаціях із обстрілом іноземних цивільних суден, а може й прибережних районів як України, так і інших держав чорноморського регіону», – припускає командування.

ОК «Південь» додає, що російське корабельне угруповання в Чорному морі продовжує блокувати судноплавство і роботу українських портів, загрози ракетних ударів та висадки десантів зберігаються.

За даними командування, протягом попередньої доби в зоні його відповідальності російські збройні сили втратили 20 військових, дві самоходні артилерійські установки, одну зенітну установку, а також автомобільну техніку.

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Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Острів Зміїний у Чорному морі вже понад два місяці перебуває під тимчасовою російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни.