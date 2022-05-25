ЗСУ на Донецькому і Луганському напрямках відбили 10 атак сил РФ – штаб ОС

Українські військові на Донецькому і Луганському напрямках відбили 10 атак російських військ, на двох локаціях ще тривають бої, повідомив пресцентр Угруповання Об’єднаних сил ввечері 25 травня.

«Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ОС, загарбники обстріляли більше ніж 40 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях, зруйнували і пошкодили 47 цивільних об’єктів: 38 житлових будинків, школу, оздоровчий табір, базу відпочинку, залізничний вокзал. Внаслідок обстрілів загинули п’ятеро цивільних осіб, ще 12 – поранені.

Раніше сьогодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що ситуація на Донбасі – «надзвичайно погана».

24 травня він повідомляв, що російські військові в Луганській області наступають за всіма напрямками одночасно, і зараз – найважчий час за вісім років війни.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.