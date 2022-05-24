«Це вимушене перегрупування» – Кириленко про ситуацію з Світлодарськом

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко прокоментував ситуацію з Світлодарськом – «це вимушене перегрупування». Про це він заявив в ефірі проекту Радіо Свобода –«Радіо Донбас.Реалії».

«Це було вимушене перегрупування. Це було зроблено логічно і правильно, для того, щоб зберегти особовий склад», – сказав він.



Павло Кириленко наголошує, що слово «відступ» у цьому контексті використовувати некоректно.



«Правильно сказати перегрупування. Це правильне рішення в цій ситуації. Я розумію, де вони (ЗСУ) по мапі розташовані. Це не був відступ, що їх відкинули. Просто сталося так, що три населені пункти опинилися під контролем російських окупантів…частина окупованої території збільшилася», – заявив голова Донецької ОВА.



Кириленко додав, що під російською окупацією в Світлодарську опинилося понад 10 тисяч людей.



Світлодарськ був оточений з трьох сторін і місто могли повністю оточити.

Вранці 24 травня російські війська зайняли місто Світлодарськ Донецької області. За словами начальника Світлодарської військово-цивільної адміністрації Сергія Гошка, окупанти вивісили на адміністративній будівлі в місті російський триколор.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська продовжують активні наступальні дії у напрямку Лимана, Сєвєродонецька, Липового та Білогорівки.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.