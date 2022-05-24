На Миколаївщині виявили підірвані й розстріляні машини з мирними жителями – ОК «Південь»

В ході просування по Миколаївській області українські військові виявили цивільні автомобілі з цивільними, які підірвалися на мінах і після цього були розстріляні, повідомляє оперативне командування «Південь» увечері 23 травня.

«Ушкодження техніки, попередньо, свідчать про підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості , а також про обстріл колони. При спробі місцевих жителів евакуюватися окупанти спочатку вказали їм як дозволений шлях по замінованій місцевості, а потім розстрілювали тих, хто вижив після підриву. Серед загиблих – двоє дітей молодшого шкільного віку», – йдеться в повідомленні.

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Також, за даними командування, Росія створила 19 так званих «комендатур» на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей для посилення контролю над місцевими.

У ОК «Південь» додають, що російські війська продовжують вести бойові дії на зайнятих рубежах на межі окупованих територій Миколаївщини та Херсонщини, не рухаючись уперед.

«Ховаючись за артилерійсько-мінометними обстрілами наших позицій та мирного населення, рашисти будують запасний рубіж оборони, розуміючи неминучість відступу. В першій половині дня зухвалим відчайдухам з гелікоптерів Мі-24 вдалось нанести удар по наших позиціях. Втрат немає. А ось вражини, втративши шанс на успішну повітряну розвідку, недорахувалися 23 рашистів, кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки», – додає командування.

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Українська влада документує випадки злочинів російських військ проти цивільного населення в ході повномасштабної російської агресії. За поточними даними Офісу генерального прокурора, наразі зафіксовано понад 13 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів.

Попри численні свідчення та докази, Росія заперечує воєнні злочини своїх військових проти українських мирних жителів.