На Миколаївщині виявили підірвані й розстріляні машини з мирними жителями – ОК «Південь»

В ході просування по Миколаївській області українські військові виявили цивільні автомобілі з цивільними, які підірвалися на мінах і після цього були розстріляні, повідомляє оперативне командування «Південь» увечері 23 травня.
«Ушкодження техніки, попередньо, свідчать про підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості , а також про обстріл колони. При спробі місцевих жителів евакуюватися окупанти спочатку вказали їм як дозволений шлях по замінованій місцевості, а потім розстрілювали тих, хто вижив після підриву. Серед загиблих – двоє дітей молодшого шкільного віку», – йдеться в повідомленні.
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Також, за даними командування, Росія створила 19 так званих «комендатур» на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей для посилення контролю над місцевими.
У ОК «Південь» додають, що російські війська продовжують вести бойові дії на зайнятих рубежах на межі окупованих територій Миколаївщини та Херсонщини, не рухаючись уперед.
«Ховаючись за артилерійсько-мінометними обстрілами наших позицій та мирного населення, рашисти будують запасний рубіж оборони, розуміючи неминучість відступу. В першій половині дня зухвалим відчайдухам з гелікоптерів Мі-24 вдалось нанести удар по наших позиціях. Втрат немає. А ось вражини, втративши шанс на успішну повітряну розвідку, недорахувалися 23 рашистів, кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки», – додає командування.
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Українська влада документує випадки злочинів російських військ проти цивільного населення в ході повномасштабної російської агресії. За поточними даними Офісу генерального прокурора, наразі зафіксовано понад 13 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів.
Попри численні свідчення та докази, Росія заперечує воєнні злочини своїх військових проти українських мирних жителів.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало 8189 випадків загибелі чи поранення цивільних людей в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії: 3838 загиблих і 4351 поранений. Це дані від 24 лютого до півночі 19 травня. Реальні цифри – значно вищі, наголошують в ООН.
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