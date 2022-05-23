У ЗСУ повідомили про знищення 7 повітряних цілей РФ за добу

Збройні сили України за добу знищили сім російських повітряних цілей, повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Винищувачем Повітряних сил знищено крилату ракету. А підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ уражено шість безпілотних літальних апаратів: п’ять «Орлан-10» й один типу «Гранат», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, війська РФ дещо нарощують авіаційну присутність довкола українських кордонів, втім, фактично не входять у повітряний простір, контрольований українською протиповітряною обороною.

«З метою ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії, окупанти продовжують використання в українському небі безпілотних літальних апаратів, які успішно знищує наша ППО», – йдеться в повідомленні.

У командуванні також додали, що за добу 23 травня на Лиманському й Ізюмському напрямку ударна авіація Повітряних сил знищила до 30 бойових броньованих машин разом із живою силою ворога.

Раніше сьогодні у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії в Україні станом на 23 травня зросли до близько 29 200 людей. Крім того, за даними Генштабу, Росія втратила 1 293 танки, 3 166 бойових броньованих машин, 93 засоби протиповітряної оборони, 204 літаки, 170 гелікоптерів, 476 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.