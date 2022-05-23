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У ЗСУ повідомили про знищення 7 повітряних цілей РФ за добу

«Винищувачем Повітряних сил знищено крилату ракету. А підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ уражено шість безпілотних літальних апаратів»

Збройні сили України за добу знищили сім російських повітряних цілей, повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Винищувачем Повітряних сил знищено крилату ракету. А підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ уражено шість безпілотних літальних апаратів: п’ять «Орлан-10» й один типу «Гранат», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, війська РФ дещо нарощують авіаційну присутність довкола українських кордонів, втім, фактично не входять у повітряний простір, контрольований українською протиповітряною обороною.

«З метою ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії, окупанти продовжують використання в українському небі безпілотних літальних апаратів, які успішно знищує наша ППО», – йдеться в повідомленні.

У командуванні також додали, що за добу 23 травня на Лиманському й Ізюмському напрямку ударна авіація Повітряних сил знищила до 30 бойових броньованих машин разом із живою силою ворога.

Раніше сьогодні у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії в Україні станом на 23 травня зросли до близько 29 200 людей. Крім того, за даними Генштабу, Росія втратила 1 293 танки, 3 166 бойових броньованих машин, 93 засоби протиповітряної оборони, 204 літаки, 170 гелікоптерів, 476 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

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