Матросів крейсера «Москва» в Росії намагаються визнати загиблими «внаслідок катастрофи» – ЗМІ

У Росії батькам строковиків, які проходили службу на крейсері «Москва», пропонують визнати синів «померлими внаслідок катастрофи», йдеться у публікації видання «Новая газета. Европа».

За даними видання, про таке йому повідомили дві матері зниклих безвісти матросів. Документи вони підписувати відмовилися.

Зокрема, військовий комісаріат окупованого Росією Крим повідомив матері Мухаммеда Муртазаєва, що її син – у списку зниклих безвісти. «Муртазаєв Мухаммед Серверович, який проходив військову службу за призовом, зник безвісти внаслідок катастрофи у відкритому морі на крейсері «Москва» 13 квітня 2022 року», – йшлося, як стверджує мати Муртазаєва, у листі від військкомату.

Аналогічну історію розповіла мати іншого загиблого строковика, яка просить не називати її імені.

Підрозділи Міноборони Росії при цьому наполегливо просять батьків підписати документи з формулюванням про загибель внаслідок катастрофи та заперечують участь крейсера у так званій «спеціальній операції», як в Росії офіційно називають масштабне вторгнення в Україну.

Як пише видання «Новая газета. Европа», батьки строковиків продовжують домагатися правди від командування і збираються подавати колективний позов до Міноборони РФ.

Від моменту, коли затонув крейсер «Москва», минув понад місяць. Досі Міноборони РФ лише одного разу прозвітувало про одного загиблого та 27 зниклих безвісти російських військовослужбовців. Хоча батьки матросів зі слів синів розповідали про щонайменше 40 загиблих. Кількість поранених та евакуйованих так і залишається невідомою.

Президент Росії Володимир Путін стверджував, що до участі у «спецоперації» не залучають військовослужбовців-строковиків. Проте відомо, що в екіпажі Москви строковики були, це визнало саме командування.

14 квітня у Чорному морі затонув флагман російського Чорноморського флоту – крейсер «Москва». Це сталося після того, як у нього влучили українські ракети – заявили влада України і Пентагон.

За версією російського Міноборони, пожежа сталася внаслідок детонації боєприпасу, після чого корабель намагалися буксирувати в порт, але нібито через шторм він затонув.

Згідно з попередньою оцінкою української сторони, Росія змогла врятувати 58 людей із 510 членів екіпажу затонулого російського крейсера «Москва».

Незалежного підтвердження даних про втрати Росії на крейсері «Москва» немає.