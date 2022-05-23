Генерал Міллі: США збільшили число своїх військових в Європі до 102 тисяч після 24 лютого

Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив про збільшення американської присутності в Європі з близько 78 тисяч до 102 тисяч військових після масштабного вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого.

Міллі навів такі дані 23 травня після другого засідання Контактної групи з оборони України, що проходила в онлайн-форматі за участі представників 47 країн.

За словами генерала, минулої осені в Європі було приблизно 78 тисяч американських військових, ця кількість зросла до 102 тисяч, включаючи 24 кораблі, чотири підводні човни, 12 ескадрилій винищувачів, два підрозділи бойової авіації і шість бригадних тактичних груп.

На згаданій зустрічі близько 20 країн запропонували нові пакети військової допомоги Україні в боротьбі з російськими загарбниками, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

За словами Остіна, серед тих, хто оголосив про нову допомогу під час онлайн-зустрічі у форматі «Рамштайн», – Італія, Данія, Греція, Норвегія, Польща, Чехія. Зокрема, Данія зобов’язалася надіслати Україні протикорабельні ракетні комплекси Harpoon, а Чехія пропонує ударні гелікоптери, танки і ракетні системи.