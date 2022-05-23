Голова Пентагону: 20 країн оголосили про нову військову допомогу Україні

Близько 20 країн запропонували нові пакети військової допомоги Україні в боротьбі з російськими загарбниками, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін 23 травня на пресконференції після зустрічі Контактної групи з оборони України у складі майже чотирьох десятків країн і організацій.

За словами Остіна, серед тих, хто оголосив про нову допомогу під час онлайн-зустрічі у форматі «Рамштайн», – Італія, Данія, Греція, Норвегія, Польща, Чехія. Зокрема, Данія зобов’язалася надіслати Україні протикорабельні ракетні комплекси Harpoon, а Чехія пропонує ударні гелікоптери, танки і ракетні системи.

«Усі тут розуміють ставки цієї війни», – сказав Остін.

Тим часом, міністр оборони України Олексій Резніков написав у твітері, що зустріч «пройшла успішно».

«Вдячний Ллойду Остіну за його лідерство на форматі «Рамштайн», до якого приєдналося більше країн. На нашій наступній зустрічі я розраховую повідомити про результати використання систем, які сьогодні обговорювали партнери і які повинні змінити гру на полі бою», – наголосив український міністр.

За словами голови Пентагону, наступного разу Контактна група з оборони України зустрінеться особисто 15 червня під час міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі.

23 травня за ініціативи очільника Пентагону Ллойда Остіна представники понад 40 країн світу брали участь у другому засіданні Контактної групи з оборони України – так званій «Рамштайн-2».

Минулого тижня президент Володимир Зеленський висловлював очікування, що за результатами другої зустрічі країн-партнерів у тому складі, в якому вони збиралися на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині, Україні нададуть необхідну зброю для захисту своїх територій, зокрема американські реактивні системи залпового вогню MLRS.

26 квітня у Німеччині на американській авіабазі «Рамштайн» відбулося перше засідання міжнародної Контактної групи з питань оборони України, яку скликав міністр оборони США Ллойд Остін. Участь у заході взяли керівники оборонних відомств понад 40 країн світу.

За підсумками засідання міністр оборони США сказав, що Німеччина відправить до України 50 зенітних систем Gepard, Канада – 8 броньованих машин, Велика Британія додаткові зенітні системи.