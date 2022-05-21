Зеленський очікує надання Україні американських MLRS після зустрічі «Рамштайн-2»

Президент Володимир Зеленський очікує, що за результатами другої зустрічі країн-партнерів у тому складі, в якому вони збиралися на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині, запланованої на 23 травня в онлайн-форматі, Україні нададуть необхідну зброю для захисту своїх територій, зокрема американські реактивні системи залпового вогню MLRS.

Він сказав про це, відповідаючи на запитання представників ЗМІ за результатами переговорів із прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою в Києві 21 травня.

«Скажу чесно, у нас є великі очікування. Я б назвав це довгоочікуваним процесом. Ми вдячні за велику військову підтримку, яку надають ті чи інші держави. Ми очікуємо позитиву щодо постачання MLRS. У мене немає секретів, ми звертаємося до всіх країн – від США до кожної європейської держави щодо MLRS, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу і звільняти свою територію», – цитує голову держави його пресслужба.

Тим країнам, які бояться надавати Україні системи MLRS, бо вважають, що Київ піде в наступ на РФ, Володимир Зеленський нагадав, що нині війна триває на українській території, і Донбас не перестав бути частиною України після того, як там почали видавати російські паспорти.

«Це наші території, і ми йдемо крок за кроком, щоб звільняти їх. Ми не можемо заплатити ціну в десятки, сотні тисяч людей. Тому просимо нам допомогти. У деяких країн (це озброєння – ред.) просто стоїть, а для нас це виживання, ці системи MLRS», – сказав Зеленський.

За його словами, українській стороні відомо, що Росія на різних рівнях погрожує тим чи іншим державам, намагаючись завадити передачі Україні згаданих систем. Президент України закликав країни не боятися і об’єднуватися, бо саме цього насправді боїться Росія.

«Нам дуже потрібна ваша предметна допомога», – наголосив голова держави.

Цього тижня видання Politico з посиланням на джерела в адміністрації США повідомило, що Сполучені Штати, попри прохання Києва, не постачають Україні реактивні системи залпового вогню великої дальності. На думку джерел, це пов’язано з тим, що у Вашингтоні побоюються ударів по російських територіях із застосуванням цієї зброї й ескалації і затягування конфлікту.

Йдеться, зокрема, про сучасні американські системи HIMARS, дальність яких становить до 300 кілометрів.

На думку Києва, ці системи допоможуть Україні перевершити російську важку артилерію за дальністю дії та руйнівною силою, що може багато в чому визначити результат війни.

Президент Володимир Зеленський згадував про необхідність надання Україні американських систем залпового вогню M142 HIMARS і М270 MLRS під час виступу перед лідерами «Групи семи» на початку травня.

Співрозмовник Politico додав, що серед влади України «наростає фрустрація» через побоювання Вашингтона у питанні військових постачань.

Україна і США продовжують активне обговорення постачання зброї, повідомив неназваний співробітник Білого дому. За його словами, не всі озброєння, які попросив Київ, можуть бути швидко йому передані.

Від початку російського масштабного вторгнення США надали Україні військову допомогу на суму майже чотири мільярди доларів.

Москва постачання зброї Україні критикує і стверджує, що вони не сприяють переговорам про мир.

У понеділок, 23 травня, за ініціативи очільника Пентагону Ллойда Остіна представники понад 40 країн світу візьмуть участь у другому засіданні контактної групи з оборони України – так званій «Рамштайн-2».