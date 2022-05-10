Німеччина працює над тим, щоб Україна отримувала найсучасніше озброєння – Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляє, що Німеччина працює над тим, щоб Україна отримувала найсучасніше озброєння.

«Ми будемо посилено підтримувати вашу країну і у військовому плані. Це означає, що до того, що ми вже постачали, ми за декілька днів розпочнемо підготовку українських солдатів, навчання користуванню самохідними гаубицями. Ми працюємо з німецькими підприємствами над тим, щоб Україна отримувала найсучасніше озброєння та могла захищати свої міста від майбутніх нападів», – сказала Бербок під час пресконференції у Києві.

Німеччина, яка раніше заявляла про неможливість постачання важкого озброєння Україні напряму, змінила свою думку.

6 травня німецька сторона повідомила про передачу Україні семи самохідних гаубиць.

Перед цим, 26 квітня, у Німеччині на американській авіабазі «Рамштайн» відбулося засідання міжнародної Консультативної групи з питань оборони України, яку скликав міністр оборони США Ллойд Остін. Участь у заході взяли керівники оборонних відомств понад 40 країн світу.

За підсумками засідання міністр оборони США сказав, що Німеччина відправить до України 50 зенітних систем Gepard, Канада 8 броньованих машин, Велика Британія додаткові зенітні системи.