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Німеччина працює над тим, щоб Україна отримувала найсучасніше озброєння – Бербок

За її словами, Німеччина буде посилено підтримувати Україну

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляє, що Німеччина працює над тим, щоб Україна отримувала найсучасніше озброєння.

«Ми будемо посилено підтримувати вашу країну і у військовому плані. Це означає, що до того, що ми вже постачали, ми за декілька днів розпочнемо підготовку українських солдатів, навчання користуванню самохідними гаубицями. Ми працюємо з німецькими підприємствами над тим, щоб Україна отримувала найсучасніше озброєння та могла захищати свої міста від майбутніх нападів», – сказала Бербок під час пресконференції у Києві.

Німеччина, яка раніше заявляла про неможливість постачання важкого озброєння Україні напряму, змінила свою думку.

6 травня німецька сторона повідомила про передачу Україні семи самохідних гаубиць.

Перед цим, 26 квітня, у Німеччині на американській авіабазі «Рамштайн» відбулося засідання міжнародної Консультативної групи з питань оборони України, яку скликав міністр оборони США Ллойд Остін. Участь у заході взяли керівники оборонних відомств понад 40 країн світу.

За підсумками засідання міністр оборони США сказав, що Німеччина відправить до України 50 зенітних систем Gepard, Канада 8 броньованих машин, Велика Британія додаткові зенітні системи.

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