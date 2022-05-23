Справжній автор фрази про «русскій воєнний корабль» визволений із полону – МВС

Міністерство внутрішніх справ повідломило, що прикордонника ДПСУ з острова Зміїний, справжнього автора фрази про «русскій воєнний корабль» визволено із російського полону.

«Це мій підлеглий. Він перебував півтора місяці в полоні, наразі на свободі, – цитує МВС начальника прикордонної застави «Острів Зміїний» Богдана Гоцького.

Гоцький підтвердив, що доступ до радіостанції мали лише прикордонники.

За його словами росіяни, які висунули вимогу захисникам Зміїного здатися, також пропонували роботу та велику зарплату.

«Одному з військовослужбовців урвався терпець і він вказав напрямок російському кораблю», – йдеться в повідомленні.

У МВС кажуть, що імені чоловіка поки що не розголошують.

Раніше ЗМІ називали автором фрази «Русскій воєнний корабль, іді на ...» черкащанина Романа Грибова, який брав участь в обороні острова Зміїний. Спочатку чоловіка називали прикордонником, а потім – просто військовим. Як випливає із сьогоднішнього пояснення, доступ до радіостанції мали якраз лише прикордонники. Чому не розкривають справжнього імені автора фрази про «русскій воєнний корабль», невідомо. Ймовірно, – з міркувань безпеки.