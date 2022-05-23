Смілянський показав чергу біля Головпоштамту за новими марками про російський корабель

Черга до головного відділення «Укрпошти» зібралася на кілька годин до відкриття, повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський 23 травня.

Він оприлюднив фото, на якому видно десятки людей у черзі біля Головпоштамту.

«Хоч і не треба збиратись поруч з нашими відділеннями до 14:00, але я розумію, що я не зможу зупинити всіх від того, щоб зібратися завчасно», – прокоментував Смілянський.

Напередодні Смілянський анонсував продаж марок під назвою «Руський воєнний корабль ВСЬО» із понеділка.

За його словами, погашення марок відбуваються сьогодні зранку до 14 години, після чого марки будуть продаватися в 1 500 відділеннях «Укрпошти» по всій країні до рівня районних центрів.

«Ліміт – два блоки по три марки на клієнта без виключень. В селах поки ні. Це пізніше. Лише на перший тиждень ми даємо у відділення 1 мільйон марок, тобто стільки, скільки всього було марки «Корабель НА». Що буде, якщо продамо все за день? Дамо ще 1 мільйон марок орієнтовно 27 травня. Теж оголосимо завчасно», – пообіцяв очільник поштової служби.

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Пресслужба «Укрпошти» повідомила, що в головному поштовому відділенні в Києві штемпель буде доступний з 15 до 20 години 23 травня.

12 квітня «Укрпошта» ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!».

14 квітня у Чорному морі затонув флагман російського Чорноморського флоту – крейсер «Москва». Це сталося після того, як у нього влучили українські ракети – заявили влада України і Пентагон.

Саме цей російський ракетний крейсер пропонував здатися захисникам острова Зміїний.