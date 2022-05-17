«Укрпошта» наступного тижня випустить ще одну марку про російський корабель – Смілянський

«Укрпошта» випустить ще одну марку про російський військовий корабель «Корабель – всьо», заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський.



«Щоб закрити тему з кораблем, думаю, десь наступного тижня – даю підказку, це буде 40 днів після того, як російський корабель пішов на дно – ми це відсвяткуємо випуском нової марки «Корабель – всьо». Запустимо по всій Україні, по всьому світу», – сказав він в ефірі національного телеефіру.

12 квітня «Укрпошта» ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!». Станом на ранок 20 квітня близько 700 тисяч з них були продані.

14 квітня у Чорному морі затонув флагман російського Чорноморського флоту – крейсер «Москва». Це сталося після того, як у нього влучили українські ракети – заявили влада України і Пентагон.

Саме цей російський ракетний крейсер пропонував здатися захисникам острова Зміїний.