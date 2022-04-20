Марки про «русскій воєнний корабль» більше не продаватимуть у відділеннях «Укрпошти» –Смілянський

Марки про «русскій воєнний корабль» більше не продаватимуть у відділеннях «Укрпошти». Про це 20 квітня повідомив гендиректор Ігор Смілянський.

«Єдиний виняток – наше відділення на Майдані в Києві. Там, з 13:00 сьогодні будуть продаватись марки тим 1500+ клієнтам, хто вчора не зміг їх отримати та записався в список. Я обіцяв, що вони отримають свої марки, і я це виконаю», – наголосив він.

За словами Смілянського:

100 тисяч марок будуть виділені на інтернет-магазин,

по 1 марці отримає кожен працівник «Укрпошти»,

частина марок буде використана для офіційних делегацій, музейних фондів, міжнародних зобов’язань в рамках Всесвітньої поштової служби, та по філателістичних абонементах,

невелика частина буде виділена на підтримку маркетингових акцій з українськими виробниками та підприємцями.

Ігор Смілянський також повідомив, що додаткового тиражу марок про «русскій воєнний корабль» не передбачено.

«Але ми знайшли вихід, як саме ця серія з кораблем буде продовжена, тому чекайте на повідомлення на початку наступного тижня, як тільки ми підпишемо всі технічні моменти. Майки та інші речі з маркою також вже зовсім скоро будуть у нашому інтернет-магазині та відділеннях», – зазначив він.

12 квітня «Укрпошта» ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!». Станом на ранок 20 квітня близько 700 тисяч з них були продані.