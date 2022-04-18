«Укрпошта» продовжує працювати на окупованих територіях – Смілянський

«Укрпошта» продовжує працювати на окупованих російською армією територіях України, бо має гуманітарну місію. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів 18 квітня генеральний директор Ігор Смілянський.

«Ми робимо все, щоб наші люди – громадяни України, – отримували послуги в будь-якому випадку, згідно з українськими законами... У кожній області дуже різна ситуація. В деяких випадках ми відносно нормально і цивілізовано працюємо (наприклад, у Херсоні), в деяких випадках є складнощі (як в Мелітополі)», – зазначив він.

При цьому, за словами Смілянського, в «Укрпошти» є інструменти, які мають запобігти переходу працівників компанії на бік окупантів.

«Діє мій наказ, що як тільки якийсь працівник «Укрпошти» бере у руки рублі, він вважається звільненим у той же день. У нас є певні важелі, як зробити так, щоб Укрпошта не працювала там, де вона не повинна працювати», – наголосив гендиректор компанії.

7 березня на Запоріжжі через обстріл російських військ загинули працівники «Укрпошти».

14 квітня стало відомо про те, що в Мелітополі російські військові викрали близько 3 мільйонів гривень із відділення «Укрпошти», які призначалися для виплати пенсій.