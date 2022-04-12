«Укрпошта» ввела в обіг поштові марки про «русскій воєнний корабль»

«Укрпошта» ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!».



«Нарешті! Сьогодні ввели в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді ... !» Можна придбати онлайн або у головпоштамтах вашого міста», – йдеться у повідомленні національного оператора поштового зв'язку.

На церемонію представлення марки запросили автора культової фрази – Романа Грибова.

За даними медіа, Роман Грибов є автором відомої фрази «Русский военный корабль, иди нах*й». Так він відповів на пропозицію російського військового корабля здатися в полон фразою, яка згодом стала крилатою.