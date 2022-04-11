«Укрпошта» припиняє випуск поштових марок і конвертів з номіналами V і Z

Державна компанія «Укрпошта» більше не випускати поштові марки та марковані конверти з літерними номіналами V і Z. Про це її пресслужба повідомила 11 квітня.

Літерний номінал V передбачений для простих листів масою до 50 грам по Україні, номінал Z – для міжнародної доставки таких же листів. «Укрпошта» активно використовувала їх для позначення вартості з 2017 року.

«Оскільки завдяки старанням Росії літери V і Z стали символами нового фашизму і терору, національний оператор прийняв рішення про припинення виготовлення поштових марок і маркованих конвертів з їх використанням і вже розпочав роботи з розробки нових знаків поштової оплати з іншими літерними номіналами», – заявили в компанії.

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Водночас марки й конверти, введені в обіг до 24 лютого, і далі вважатимуться дійсними для оплати послуг поштового зв’язку, «Укрпошта» продовжить їх продавати та приймати кореспонденцію з ними від клієнтів, аби забезпечити безперебійність поштового обігу та уникнути додаткових збитків для підприємств, які їх вже придбали.

Також компанія вказує на те, що поштові марки з номіналом V є серед художніх випусків, їх досі можна придбати в філателістичному магазині «Укрпошти».

Літери латинського алфавіту V і Z, які російські війська використовують для маркування своєї техніки, почали асоціюватися з агресією Росії проти України після її початку 24 лютого.