Рятувальники вивезли тіла вбитих військами РФ працівників «Укрпошти»

7 березня рятувальники змогли деблокувати і доставити до моргу в місті Оріхів Запорізької області тіла двох вбитих російськими військами працівників «Укрпошти», повідомляє пресслужба ДСНС у Запорізькій області.

«У суботу, 5 березня, в Запорізькій області військові РФ на танку обстріляли і переїхали автомобіль «Укрпошти», в якому були люди. Вони розвозили пенсії і пошту за маршрутом, який проходить через населенні пункти Оріхів, Омельник, Єгорівка та Новоселівка. Внаслідок цього чоловік та жінка загинули на місці. Через обстріли і проходження в цій місцевості військової техніки окупантів, рятувальники лише 7 березня деблокували тіла загиблих та доставили їх до моргу міста Оріхів», – йдеться у повідомленні ДСНС у регіоні.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.