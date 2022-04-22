«Укрпошта» розповіла, як виглядатиме нова марка з серії «Русскій воєнний корабль»

«Укрпошта» оголосила про випуск у травні нової поштової марки на тему розв’язаної Росією війни проти України.

«Історія українського героїзму твориться у нас на очах. І ми її хочемо зафіксувати у поштових марках. Тому у травні запрезентуємо новий філателістичний витвір як продовження попереднього випуску. Все почалося з фрази «Русскій воєнний корабль, іді …!», а закінчилося тим, що він справді пішов. Тож наступний аркуш матиме логічну назву - «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!», – йдеться в повідомленні компанії у фейсбуці.

Згідно з повідомленням, цей філателістичний аркуш матиме також купони із зображенням першої марки з кораблем, фіксуючи дві знакові події.

Загальний наклад складатиме 5 млн примірників з внутрішнім та міжнародним номіналами.

«Робитимемо все можливе, щоб їх вистачило усім охочим, й історичні марки попри ажіотаж викликали тільки гордість за власну країну та її героїв», – додали в «Укрпошті».

12 квітня «Укрпошта» ввела в обіг поштову марку «Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!» накладом 1 млн штук.

20 квітня компанія припинила продаж марки у поштових відділеннях. Загалом було продано близько 700 тисяч марок, ще 100 тисяч будуть виділені на інтернет-магазин компанії. Решта накладу буде виділена на подарунки офіційним делегаціям, у музеї тощо.

22 квітня на благодійному аукціоні «Prozorro. Продажі» марку «Русскій воєнний корабль, іді ...!» продали за 5 млн грн – гроші будуть передані на підтримку ЗСУ.

«Русскій воєнний корабль, іді ...!» – фраза, вимовлена українським морським піхотинцем у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний в перший день вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Після цього вислів став одним із символів боротьби України з російськими загарбниками.