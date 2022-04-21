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Не тільки «русскій воєнний корабль»: «Укрпошта» анонсувала ще одну марку

Станом на ранок 20 квітня було продано близько 700 тисяч поштових маркок «Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!»

«Укрпошта» випустить ще одну марку про війну. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський

«Я сподіваюсь, навіть впевнений, що вона сподобається мільйонам людей. І в неї буде більший наклад», – наголосив він та пообіцяв, що більше деталей компанія повідомить уже 21 квітня.

12 квітня «Укрпошта» ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!». Але від 20 квітня їх більше не продають у відділеннях «Укрпошти».

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