Не тільки «русскій воєнний корабль»: «Укрпошта» анонсувала ще одну марку

«Укрпошта» випустить ще одну марку про війну. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський

«Я сподіваюсь, навіть впевнений, що вона сподобається мільйонам людей. І в неї буде більший наклад», – наголосив він та пообіцяв, що більше деталей компанія повідомить уже 21 квітня.

12 квітня «Укрпошта» ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!». Але від 20 квітня їх більше не продають у відділеннях «Укрпошти».