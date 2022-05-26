Росія подовжила режим терористичної загрози в прикордонних областях – Генштаб ЗСУ

Росія подовжила режим терористичної загрози в прикордонних Брянській та Курській областях до 8 червня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 26 травня.

«На Сіверському напрямку ворог здійснює заходи щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки. У прикордонних районах зазначених російських областей продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози до 8 червня поточного року», – повідомляє командування.

Водночас Генштаб фіксує продовження обстрілів прикордонних областей України. Так, російські війська обстріляли з мінометів калібру 120 міліметрів та ствольної артилерії райони Бачівська й Краснопілля Сумської області та населеного пункту Заріччя Чернігівської області.

Водночас збройні сили Білорусі продовжують тренування поблизу кордонів України на Волині та Поліссі. Генштаб вказує на те, що ймовірність ракетних чи авіаударів з цього напрямку зберігається.

«Триває ліквідація наслідків дислокації на території республіки Білорусь підрозділів збройних сил Російської Федерації, що залучались до ведення бойових дій на території України. Проводяться заходи із попередження незаконного обігу зброї та боєприпасів, які могли бути втрачені російськими підрозділами», – йдеться в зведенні.

Ситуація на інших напрямках:

Слобожанський – російська армія продовжує інтенсивно обстрілювати позиції українських військ, також обстрілює цивільну інфраструктуру в районах Тернової та Черкаських Тишків; намагається відновити наступ на Слов’янськ

– російська армія продовжує інтенсивно обстрілювати позиції українських військ, також обстрілює цивільну інфраструктуру в районах Тернової та Черкаських Тишків; намагається відновити наступ на Слов’янськ на Донецькому напрямку головні зусилля Росії зосереджені на взятті під повний контроль Лиману та покращенні тактичного положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки. Російські війська використовують засоби радіоелектронної боротьби біля Бахмута та Авдіївки, задіяли артилерію та штурмову авіацію по позиціях українських підрозділів та цивільній інфраструктурі регіону

головні зусилля Росії зосереджені на взятті під повний контроль Лиману та покращенні тактичного положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки. Російські війська використовують засоби радіоелектронної боротьби біля Бахмута та Авдіївки, задіяли артилерію та штурмову авіацію по позиціях українських підрозділів та цивільній інфраструктурі регіону «Ворог намагається закріпитись в районі Сєверодонецька. Вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мав», – повідомляє Генштаб

на Бахмутському напрямку бойові дії тривають, російський наступ в районах Комишувахи, Липового і Нагірного не мав успіху

бойові дії тривають, російський наступ в районах Комишувахи, Липового і Нагірного не мав успіху на Авдіївському напрямку також не мали успіху штурмові дії в районах Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків

також не мали успіху штурмові дії в районах Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків Новопавлівський напрямок : загарбники намагалися наступати в районі Золотої Ниви, відійшли «з втратами»

: загарбники намагалися наступати в районі Золотої Ниви, відійшли «з втратами» на Миколаївському напрямку Росія намагається вийти на адмінкордони Херсонської області, вела безуспішні штурмові дії в районі Таврійського

Росія намагається вийти на адмінкордони Херсонської області, вела безуспішні штурмові дії в районі Таврійського на Криворізькому напрямку російські війська безуспішно намагалися вести штурмові дії в районі Миколаївки, обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки і Добрянки

російські війська безуспішно намагалися вести штурмові дії в районі Миколаївки, обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки і Добрянки триває інженерне обладнання позицій російських військ у районах Чорнобаївки, Правдиного і Зорі

Українські військові на Донецькому і Луганському напрямках відбили 10 атак російських військ протягом дня 25 травня, повідомило Угруповання Об’єднаних сил.

За даними штабу ОС, загарбники обстріляли більше ніж 40 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях, зруйнували і пошкодили 47 цивільних об’єктів: 38 житлових будинків, школу, оздоровчий табір, базу відпочинку, залізничний вокзал. Внаслідок обстрілів загинули п’ятеро цивільних осіб, ще 12 – поранені.