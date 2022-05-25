У Лисичанську в братській могилі поховали 150 людей – Гайдай

У Лисичанську поліцейські проводять тимчасові поховання громадян у братських могилах, а після війни родичі померлих зможуть їх перепоховати, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«На Луганщині поліцейські замінили поховальні бюро. У Лисичанську в одному з районів у братській могилі поховано 150 людей. Нині поліція Луганської області підмінює багато служб, зокрема була спеціально сформована поховальна команда. Поліцейські виїжджають на місця загибелі внаслідок обстрілів чи природної смерті громадян та проводять поховання людей у братській могилі. Після війни родичі можуть здійснити перепоховання», – написав Гайдай у своєму телеграм-каналі.

За його словами, поліцейські видають рідним загиблих документи, які згодом нададуть можливість отримати свідоцтва про смерть.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 24 травня повідомляв, що російські військові в Луганській області наступають за всіма напрямками одночасно, і зараз – найважчий час за вісім років війни.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.