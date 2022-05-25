Зеленський: ще потрібен час і допомога партнерів, щоб відбити в Росії бажання воювати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб відбити в Росії бажання воювати, потрібен час і допомога партнерів.

«Збройні сили України, наша розвідка та всі, хто захищає державу, протистоять надзвичайно жорсткому наступу російських військ на сході. Подекуди ворог сильно переважає – технікою, кількістю солдатів. Російська влада ухвалила показове рішення – вони дозволили брати на контрактну службу людей старшого віку. Тобто молодих їм уже не вистачає, але бажання воювати все ж таки зберігається. Ще потрібен час, щоб відбити у них це бажання. Ще потрібна допомога партнерів, передусім зброєю для України. Повна допомога! Без винятків, без обмежень», – сказав президент у зверненні 25 травня.

«І я вдячний усім, хто говорив про це зокрема і в Давосі. Хто говорить про це на сторінках ЗМІ й у столицях провідних держав. Попри тиск від усіх, хто застряг у ХХ столітті, коли інтересами народів справді часто торгували заради спроб задовольнити апетит диктаторів», – додав він.

Зеленський зауважив, що світ виявився не готовим «до української сміливості».

«Згадайте, як усе починалося 24 лютого, коли багато хто у світі навіть не вірив, що Україна зможе вистояти проти повномасштабної війни. Це ж було? Було. А чому це було? Не тому, що всі ці люди, хто сумнівався, однаково помилялися, коли оцінювали потенціал нашої держави. А тому, що багато хто з них і оцінювати не починав. Багатьом з них просто не хотілося брати до уваги Україну. Не було такої звички – брати до уваги Україну. Хоча в них є звичка брати до уваги Росію», – сказав президент.

Зеленський розкритикував колишнього держсекретаря США Генрі Кіссинджера за його заяви про необхідність для України порозумітися з Росією.

«У Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссинджер і говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України. Щоб нібито не було відчуження Росії від Європи. Таке враження, що в пана Кіссинджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені. До речі, в реальному 1938 році, коли родина пана Кіссинджера рятувалася з нацистської Німеччини, йому було 15 років, і він все чудово розумів. І від нього тоді не чули, що треба нібито адаптуватися до нацистів замість того, щоб рятуватися від них чи боротися з ними», – сказав голова держави.

«Почали з’являтися й симптоматичні редакційні статті в деяких західних ЗМІ про те, що нібито Україна повинна прийняти так звані важкі компроміси, віддавши територію в обмін на мир. Можливо, у New York Times у 1938 році теж писали щось подібне. Але зараз, нагадую, все ж 2022 рік», – додав він.

За словами Зеленського, ті, хто радить Україні щось віддати Росії, не хочуть бачити звичайних людей, «мільйони тих, хто, власне, й живе на території, яку вони пропонують обміняти на ілюзію миру».

Днями в Міноборони України заявили, що Росія готується до довготривалої війни. Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник заявив, що ситуація на фронті є надзвичайно складною, «найгарячіше – на Донецькому операційному районі і Слов'янському напрямку».

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив 17 травня, що близько 167 тисяч російських військових залучені у війні проти України на її території.

Щоб звільнити території «у найкоротший термін» і не дати Росії затягнути конфлікт, українська сторона закликає міжнародних партнерів надавати зброю «максимально швидко та у потрібних кількостях». «Нам потрібні танки, бронемашини, засоби ураження на довгих дистанціях (MLRS, важка артилерія, авіація, ракети)», – сказав Резніков.

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