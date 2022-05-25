Міноборони: на Донбасі ЗСУ ведуть маневрену оборону, про відступ говорити некоректно

На Донбасі на окремих напрямках російські угрупування мають тимчасовий успіх, це не є таємницею, але говорити про відступ ЗСУ некоректно, сказав речник речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«ЗСУ ведуть маневрену оборону на окремих ділянках фронту – змінюють позиції, відходять в бік, а за сприятливих умов проводять контрнаступ. Там є певні території, населені пункти, які можуть переходити з рук в руки», – сказав він.



За словами речника Міноборони, ситуація на Донбасі є дуже динамічною.

«Тому я не підтверджую трактування того, що українська армія відступає на Донбасі. Це абсолютно не так. Ми маємо за мету – звільнити всю територію нашої країни. Рано чи пізно це відбудеться», – розповів Мотузяник.

У Міноборони раніше зауважили, що зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

За даними британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.