Російські війська безуспішно намагалися наступати на Харківщині – Генштаб

Російські війська вчергове намагалися почати наступ на Харківському напряму, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні 25 травня.

«На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих позицій. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Рубіжне. Крім того, ворог здійснив чергову спробу ведення наступальних дій у напрямку Тернової, успіху не мав», – йдеться в зведенні.

Ситуація в інших регіонах:

на Сіверському напрямку Росія обладнує опорні пункти в прикордонних районах Брянської області. Тривають артилерійські та мінометні обстріли позицій українських військових та цивільної інфраструктури у Сумській області з території Росії

Слов’янський напрямок: зафіксовані обстріли із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків в районі Святогірська та Довгенького, а також авіаційний удар в районі населеного пункту Байрак. «За підтримки артилерії та армійської авіації ворог безуспішно спробував взяти під контроль населений пункт Пасіка», додає штаб

на Лиманському напрямку загарбники активізували ведення бойових дій, тривають бої в районі Лиману

на Сєвєродонецькому напрямку російські війська за підтримки артилерії ведуть наступ у напрямку Сєвєродонецька, бойові дії тривають

Бахмутський напрямок : російська армія вела наступальні дії в районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького, безуспішно

на Авдіївському напрямку Росія не припиняє мінометні та артилерійські обстріли в районах Авдіївки, Пісків, Мар’їнки, Оріхова та Новосілки. Генштаб фіксує застосування штурмової та армійської авіації в районах Кам’янки, Авдіївки і Новомихайлівки

Також, за спостереженнями командування, Росія активізувала використання авіації для підтримки наступу. Це пояснюють недостатньою кількістю запасів високоточних ракет:

«Противник здійснює пошук інших способів ураження критично важливих та військових об’єктів на території України».

Як повідомив напередодні пресцентр Угруповання Об’єднаних сил, українські військові на Донецькому і Луганському напрямках за добу відбили дев’ять атак російських військ, ще на шістьох локаціях тривають бої.

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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські військові в Луганській області наступають за всіма напрямками одночасно, і зараз – найважчий час за вісім років війни.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.