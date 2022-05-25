Російські війська безуспішно намагалися наступати на Харківщині – Генштаб

Російські війська вчергове намагалися почати наступ на Харківському напряму, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні 25 травня.
«На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих позицій. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Рубіжне. Крім того, ворог здійснив чергову спробу ведення наступальних дій у напрямку Тернової, успіху не мав», – йдеться в зведенні.
Ситуація в інших регіонах:
- на Сіверському напрямку Росія обладнує опорні пункти в прикордонних районах Брянської області. Тривають артилерійські та мінометні обстріли позицій українських військових та цивільної інфраструктури у Сумській області з території Росії
- Слов’янський напрямок: зафіксовані обстріли із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків в районі Святогірська та Довгенького, а також авіаційний удар в районі населеного пункту Байрак. «За підтримки артилерії та армійської авіації ворог безуспішно спробував взяти під контроль населений пункт Пасіка», додає штаб
- на Лиманському напрямку загарбники активізували ведення бойових дій, тривають бої в районі Лиману
- на Сєвєродонецькому напрямку російські війська за підтримки артилерії ведуть наступ у напрямку Сєвєродонецька, бойові дії тривають
- Бахмутський напрямок: російська армія вела наступальні дії в районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького, безуспішно
- на Авдіївському напрямку Росія не припиняє мінометні та артилерійські обстріли в районах Авдіївки, Пісків, Мар’їнки, Оріхова та Новосілки. Генштаб фіксує застосування штурмової та армійської авіації в районах Кам’янки, Авдіївки і Новомихайлівки
Також, за спостереженнями командування, Росія активізувала використання авіації для підтримки наступу. Це пояснюють недостатньою кількістю запасів високоточних ракет:
«Противник здійснює пошук інших способів ураження критично важливих та військових об’єктів на території України».
Як повідомив напередодні пресцентр Угруповання Об’єднаних сил, українські військові на Донецькому і Луганському напрямках за добу відбили дев’ять атак російських військ, ще на шістьох локаціях тривають бої.
Читайте також: Росія використала 60 відсотків запасів високоточної зброї – очільник ГУР
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські військові в Луганській області наступають за всіма напрямками одночасно, і зараз – найважчий час за вісім років війни.
Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ