Вбивство старости Мотижина: в ОГП встановили 5 військових РФ і 3 «вагнерівців»

Офіс генерального прокурора повідомляє про заочне повідомлення підозри п’ятьом російським військовослужбовцям і трьом членам приватної військової компанії «Вагнер» у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством у справі про вбивство старости села Мотижин і смертельні катування цивільних жителів Київщини.

«Під час окупації частини Київської області підозрювані грабували мирних жителів, катували, вбивали і спалювали їхні будинки. Їм інкримінують 14 епізодів жорстокого поводження з цивільним населенням. Після їхніх тортур вдалося вижити лише трьом людям», – повідомили в ОГП 24 травня.

За даними слідства, у березні 2022 року підозрювані прийшли додому до старости села Мотижин Макарівської ОТГ. «Вони незаконно позбавили волі й вивезли до місця свого тимчасового базування жінку, її чоловіка і сина. Окупанти катували полонених, намагаючись отримати інформацію про ЗСУ та тероборону. На очах у матері синові прострелили ногу, а потім вбили пострілом у голову. Аналогічним способом катували і чоловіка старости села. Вся родина загинула від множинних вогнепальних поранень», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, іншу потерпілу – жительку села підозрювані зі стрілецької зброї смертельно поранили «лише через те, що вона була одягнута у темний одяг». Після цього її батька взяли у полон і тривалий час тримали у господарчій споруді із зав’язаними очима і зв’язаними руками без води та їжі.

«Серед епізодів, інкримінованих згаданим військовим, – закатовані до смерті два члени громадської організації «Патріот». Їхні тіла знайдено з численними наскрізними вогнепальними пораненнями. Також загарбники затримали двох волонтерів, які намагалися провезти в окуповане село Мотижин гуманітарну допомогу для місцевих жителів. Після допитів та катувань їх вивезли до лісосмуги і наказали тікати, відкривши по них вогонь у спину. Один із волонтерів загинув від пострілу в голову, інший – був поранений. Автомобілі й гуманітарну допомогу окупанти привласнили», – кажуть у прокуратурі.

«Ще одному потерпілому підозрювані зв’язали руки, прив’язали до квадроциклу і змусили його таким чином бігти майже кілометр. Після допитів, погроз вбивством і побиття, його впродовж кількох днів утримували у каналізаційній ямі», – йдеться в повідомленні.

В ОГП оприлюднили фото підозрюваних і закликали – за наявності інформації про причетність їх до інших злочинів – надсилати дані на https://warcrimes.gov.ua/ або звертатися до Київської обласної прокуратури.

Раніше правозахисна організація Human Rights Watch повідомила про документування злочинів російських військових проти мирних жителів на півночі України. У 17 селах і невеликих містах Київської та Чернігівської областей правозахисники розслідували, серед іншого, 22 явні страти.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.

Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.