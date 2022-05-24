Залужний показав гаубиці Caesar на передовій

Гаубиці Caesar – вже на передовій, повідомив 24 травня у фейсбуці головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і оприлюднив фото.

«Caesar – це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані розташована артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога», – написав Залужний.

«Ці САУ на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними. Установка обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль. Має достатньо високу швидкострільність – 5 пострілів за хвилину, та високу кучність стрільби. Може використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО. Caesar забезпечує живучість екіпажу і комфортні умови роботи. Дає можливість діяти за принципом: вогонь – маневр – вогонь», – додав головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, українські артилеристи «швидко опанували» нові САУ, «фактично за 2-3 години».