Росія використала 60 відсотків запасів високоточної зброї – очільник ГУР

Російські війська вичерпують запаси високоточної зброї, повідомив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами Буданова, якщо в перші два місяці повномасштабного вторгнення обстріли були хаотичними, то згодом ситуація змінилася.

«По-перше, вичерпуються запаси. За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60 відсотків запасів. По деяким видам, навіть і більше – 70%. Є відповідні нормативні вимоги по тому порогову рівню, який необхідно тримати в військах, і по тим же самим Іскандерам цей пороговий рівень майже настав», – каже він.

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Водночас Росія не може поповнювати запаси так само швидко, як Радянський Союз, додає голова розвідки:

«Вони не мають таких потужностей і швидкого виробництва високоточної зброї, тим паче економічні санкції, політичні санкції, які накладені на РФ, вони не дозволяють зараз активно, широкомасштабно використовувати комплектуючі іноземного виробництва».

Тому російські війська почали знімати зі зберігання ракети, вироблені за часів СРСР, додає військовий.

Як каже Буданов, Росія зняла ракету «Точка-У» з озброєння в 2018 році, перейшовши на «Іскандери». Він також вказав на те, що в деяких випадках старі ракети не долітають до цілей, падаючи в «голому полі».

З урахуванням цього, російські війська змінили тактику застосування високоточного озброєння.

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«Дефіцит у них є, активних бойових дій вони вже так не ведуть із використанням саме високоточного озброєння. Вони змінили тактику застосування такого озброєння. Якщо раніше по об’єкту застосовувалося дві чи чотири ракети, о зараз чітко обирається об’єкт, ціль, це від восьми до 12 ракет різного формату. або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування, для того щоб бути готовим вразити цю ціль. Ми бачимо зміни, і ми розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточних боєприпасів в РФ на граничному такому рівні», – підсумував він.

Напередодні президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні висловив переконання, що Росія «майже повністю» витратила свій боєзапас ракет.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.