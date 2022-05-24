Росія забрала з затонулого крейсера «Москва» тіла загиблих і секретне обладнання – розвідка

Російські військові забрали із затонулого крейсера «Москва» тіла загиблих моряків і секретну документацію, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Він підтвердив інформацію Міноборони РФ, що крейсер «Москва» затонув, коли його буксирували до окупованого Севастополя.

За словами Скібіцького, Росія проводила рятувальну операцію на крейсері «Москва», що затонув. Представник ГУР стверджує, що вона тривала щонайменше два тижні.

«Були залучені від п’яти до семи кораблів. В основному, це були рятувальні кораблі, катери, буксири, які діставали тіла (загиблих на крейсері «Москва» – ред.), знімали всю апаратуру, яка там засекречена і проводили зачистку цього крейсера – діставали те, що там лишилося і що не повинно потрапити до рук третьої країни», – повідомив Скібіцький.

Російські військові публічно не повідомляли про проведення рятувальної операції на затонулому крейсері «Москва».

14 квітня у Чорному морі затонув флагман російського Чорноморського флоту – крейсер «Москва». Це сталося після того, як у нього влучили українські ракети – заявили влада України і Пентагон.

За версією російського Міноборони, пожежа сталася внаслідок детонації боєприпасу, після чого корабель намагалися буксирувати в порт, але нібито через шторм він затонув.

Згідно з попередньою оцінкою української сторони, Росія змогла врятувати 58 людей із 510 членів екіпажу затонулого російського крейсера «Москва».

Незалежного підтвердження даних про втрати Росії на крейсері «Москва» немає.

Досі Міноборони РФ лише одного разу прозвітувало про одного загиблого та 27 зниклих безвісти російських військовослужбовців. Хоча батьки матросів зі слів синів розповідали про щонайменше 40 загиблих. Кількість поранених та евакуйованих так і залишається невідомою.