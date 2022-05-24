Резніков про «Рамштайн-2»: Україні пообіцяли протикорабельні ракети та інші «неприємні сюрпризи для ворога»

На зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбулася 23 травня, Україна отримала підтвердження щодо посилення берегової оборони, зокрема йдеться про протикорабельні ракети Harpoon, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«З оптимізмом можу повторити оцінку, яку дав інший великий друг України – міністр Ллойд Остін ІІІ: на сьогоднішній зустрічі країни оголосили про нові способи підтримки, які можуть стати game changing (зміна гри - ред.) у цій війні. Розраховую, що на наступній зустрічі у червні зможу доповісти колегам про результати застосування зброї, про яку йшла мова на зустрічі 23 травня. Так, серед іншого, ми вже отримали підтвердження щодо посилення нашої берегової оборони. Зокрема мова йде про пускові установки і протикорабельні ракети Harpoon», – написав він на своїй сторінці в фейсбук.

За його словами, під час зустрічі також йшлося і «про інші приємні сюрпризи, які посилять потужність української армії, і будуть неприємними для ворога».

23 травня за ініціативи очільника Пентагону Ллойда Остіна представники понад 40 країн світу брали участь у другому засіданні Контактної групи з оборони України – так званій «Рамштайн-2».

Під час цієї зустрічі близько 20 країн запропонували нові пакети військової допомоги Україні в боротьбі з російськими загарбниками, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

За словами Остіна, серед тих, хто оголосив про нову допомогу під час онлайн-зустрічі у форматі «Рамштайн», – Італія, Данія, Греція, Норвегія, Польща, Чехія. Зокрема, Данія зобов’язалася надіслати Україні протикорабельні ракетні комплекси Harpoon, а Чехія пропонує ударні гелікоптери, танки і ракетні системи.

Перше засідання міжнародної Контактної групи з питань оборони України відбулося 26 квітня на американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині.

Тоді за підсумками засідання міністр оборони США сказав, що Німеччина відправить до України 50 зенітних систем Gepard, Канада – 8 броньованих машин, Велика Британія додаткові зенітні системи.