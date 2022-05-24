Штаб ОС: на Донбасі за добу відбили 9 атак військ РФ, на 6 локаціях тривають бої

Українські військові на Донецькому і Луганському напрямках за добу відбили дев’ять атак російських військ, ще на шістьох локаціях тривають бої, повідомив пресцентр Угруповання Об’єднаних сил.

«Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, загарбники обстріляли 39 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях, зруйнували і пошкодили більше ніж 60 цивільних об’єктів з них: 50 житлових будинків, лікарню, коксохімічний завод, залізничний вокзал, будівельну базу, торгівельний центр, відділення національної поліції, будівлю прокуратури, електропідстанцію і гаражний кооператив.

«У результаті цих обстрілів загинули щонайменше 14 цивільних осіб, ще 15 – зазнали поранення і травм різного ступеню важкості», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ раніше сьогодні повідомили, що на Донецькому напрямку російські війська продовжують ведення активних наступальних дій, намагаються прорвати оборону українських військ і вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.