РФ намагається легалізувати війну в Україні, цю тактику потрібно враховувати – Міноборони Британії

Росія систематично прагне легітимізувати війну в Україні, визнання цієї тактики допоможе притягнути її до відповідальності, заявляють у Міноборони Британії.



«Російська держава систематично прагне легітимізувати війну в Україні через спотворення наративу, звинувачуючи інших у самих діях, які вони здійснюють. Визнання цієї тактики може допомогти притягнути Росію до відповідальності та запобігти поширенню дезінформації», – йдеться у повідомленні відомства у твіттері.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 23 травня підтвердили загибель 3942 і поранення 4591 цивільного через повномасштабну війну Росії проти України.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.