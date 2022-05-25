У Росії ухвалили закон про скасування вікової межі для контрактної служби в армії

Державна дума Росії ухвалила одночасно у трьох читаннях поправки до закону «Про військовий обов’язок і військову службу», які скасовують верхню вікову межу для укладання договору зі збройними силами РФ. Потім законопроєкт схвалила і Рада федерації.

Зараз перший військовий контракт можуть укласти громадяни Росії віком від 18 до 40 років та іноземці віком від 18 до 30 років. Закон, який ще має підписати президент РФ Володимир Путін, обґрунтовує скасування вікового обмеження тим, що російській армії потрібні «високопрофесійні фахівці», яким зазвичай понад 40 років.

Тепер укласти контракт із російською армією зможуть і ті, хто старший, – до закінчення працездатного віку, тобто чоловіки віком до 65 років.

Законопроєкт був внесений на розгляд до Держдуми РФ 20 травня.

Закон ухвалений на тлі масштабного вторгнення Росії в Україну і розмов про мобілізацію в РФ. У травні низка британських і американських ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці писали, що Володимир Путін – на тлі повідомлень про невдачі та втрати російської армії в Україні – може оголосили мобілізацію. У Кремлі називали ці плани «неправдою» і «нісенітницею».