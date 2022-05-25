ЄС, США і Британія створили консультативну групу щодо розслідування звірств РФ в Україні

Європейський союз, США і Велика Британія створили Консультативну групу щодо злочинів, пов’язаних зі звірствами (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA), для координації зусиль із притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах під час масштабної війни Росії проти України. Відповідну заяву поширив Державний департамент США.

«ACA посилить нинішні зусилля ЄС, США і Великої Британії щодо притягнення до відповідальності за звірства в контексті агресивної війни Росії проти України. Група просуватиме зобов’язання, взяті на себе ЄС, США і Британією, щоб продемонструвати міжнародну підтримку й солідарність у цей вирішальний історичний момент для України», – йдеться в повідомленні.

Головною місією ACA є підтримка підрозділів Офісу генерального прокурора України у розслідуванні воєнних злочинів.

Коментуючи створення групи, високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив: «Вкрай важливо забезпечити, щоб усі винні у жахливих звірствах, скоєних під час неспровокованої військової агресії Росії в Україні, постали перед судом. За воєнні злочини не може бути безкарності».

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що ця ініціатива «прямо підтримуватиме зусилля Офісу генпрокурора з документування, збереження й аналізу доказів воєнних злочинів та інших звірств, скоєних російськими військовослужбовцями в Україні».

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс наголосила, що сторони «повні рішучості забезпечити притягнення до відповідальності тих, хто винен у жахливих звірствах, вчинених в Україні».

«Велика Британія вже взяла на себе чітке зобов’язання підтримувати Україну в її розслідуваннях, зокрема шляхом направлення до регіону експертів із воєнних злочинів та надання додаткового фінансування для допомоги Міжнародному кримінальному суду в їхньому розслідуванні. Нині ми нарощуємо наші зусилля у рамках цієї знакової ініціативи з нашими партнерами у США та ЄС», – заявила Трас.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова наголосила, що «є багато доказів» звірств російських військ на території України проти мирного населення, зокрема дітей.

«Створення цієї групи підтримки і поради міжнародних експертів з досвідом роботи в інших міжнародних кримінальних трибуналах і національній кримінально-правовій практиці допоможуть нашій команді в розслідуванні та судовому переслідуванні цих злочинів», – заявила вона.

24 травня в ефірі телемарафону міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого в Україні зареєстрували близько 20 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військами.

Наприкінці квітня Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду приєднався до спільної слідчої групи, яка розслідує воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні в Україні.

За словами генпрокурора України Ірини Венедіктової, до складу спільної слідчої групи входять Україна, Литва, Польща та Євроюст, де представлені 27 країн-членів ЄС та 10 інших держав.

У кожної з держав-сторін триває власне національне розслідування агресії Росії в Україні. Також повноцінне незалежне розслідування розпочав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

Раніше правозахисна організація Human Rights Watch повідомила про документування злочинів російських військових проти мирних жителів на півночі України. У 17 селах і невеликих містах Київської та Чернігівської областей правозахисники розслідували, серед іншого, 22 явні страти.

Правозахисна організація Amnesty International заявляє, що російські війська причетні до щонайменше 60 воєнних злочинів, скоєних на Київщині.

Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.